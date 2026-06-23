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 Zivil Zeremonie an der Philharmonie"D’Demokratie ass eng gemeinsam Rees", esou de Grand-Duc Guillaume

RTL Lëtzebuerg
Fir de Grand-Duc Guillaume war et déi éischte Kéier, datt hien als Staatschef un der ziviller Zeremonie deelgeholl huet. A senger Ried huet hie vu Kontinuitéit geschwat.
Update: 23.06.2026 15:34

Nationalfeierdag 2026: D'Zeremonie an der Philharmonie (23.6.26)

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Zanter dem 3. Oktober 2025 ass de Grand-Duc Guillaume de Staatschef vu Lëtzebuerg. A senger Ried an der Philharmonie sot hien, dass den Trounwiessel e Moment gewiescht wier, wou d'Bestännegkeet an d'Kontinuitéit vun der Monarchie ervirgehuewen hätt.

D'Demokratie géif net vum Eenzele liewen, ma vum Mateneen, esou de Grand-Duc Guillaume. Et wier un der Jugend, geschwënn Verantwortung ze iwwerhuelen.

“D’Jugend orientéiert sech fir d'éischt un deem, wéi mir et maachen. Mee si muss och mat kriteschem Geescht hiren eegene Wee sichen, deen hirer Zäit gerecht gëtt. An enger ëmmer méi digitaler Welt besteet de Risiko, datt mir matenee verbonne sinn, ouni eis wierklech ze begéinen.”
Grand-Duc Guillaume

De Grand-Duc Guillaume ass an der Ried och drop agaangen, wat déi verschidde Symboler vum Nationalfeierdag bedeite:, de Fakelzuch, d'Militärparad oder och déi zivil Zeremonie an der Philharmonie.

“D'Fakelen, datt d'Demokratie zesummegedroe gëtt. De Militäreschen an zivillen Defilé, datt Fräiheet Engagement vu jidderengem vun eis erfuerdert. Dës Zeremonie, datt d'Wäerter iwwer d'Generatioune weiderliewe wa mir bereet si Verantwortung ze iwwerhuelen.”
Grand-Duc Guillaume

D'Demokratie wier eng gemeinsam Rees, dofir wier hien och houfreg, dass Ufank vum Mount d'Sozialpartner beieneefonnt hunn, fir de Lëtzebuerger Model vun Dialog a Kompromëssbereetschaft ze beliewen, esou de Staatschef.

Premier Luc Frieden: "Nationalfeierdag ass e Moment, fir op eist Land ze kucken"


De Premier Luc Frieden sot, dass all Nationalfeierdag speziell wier, ma grad och dësen, well et deen éischte vum Grand-Duc Guillaume wier. De Regierungschef sot Merci fir d'Engagement vum Grand-Duc an der Grande-Duchesse, déi an de leschte Méint a villen Ecker vum Land ënnerwee gewiescht wieren.

“Lëtzebuerg wäert sech ëmmer asetze fir Demokratie, Fridden, Fräiheet a Mënscherechter – fir fundamental Wäerter, déi e respektvollt a verantwortungsvollt Zesummeliewen erméiglechen, heiheem an an der Welt.”

Luc Frieden, Premierminister
Um éischten Nationationalfeierdag mam Grand-Duc Guillaume géif et vill Grënn ginn, mat Vertrauen no vir ze kucken, esou de Luc Frieden. Net well d'Welt méi einfach gi wier, ma well et iwwerall Leit gëtt, déi bereet wieren, e Bäitrag ze leeschten.

Chamberpresident Claude Wiseler: Schwächten erkennen a Stäerkten ausbauen

De Chamberpresident Claude Wiseler sot, dass een aktuell net méi den "onerschütterleche jugendlechen Optimismus" géif spieren. Ëmmer méi Leit wéilte keng Noriichte méi kucken, well et ze belaaschtend wier.

“Dat erféiert mech. Mee ech verstinn et. An et mécht mir Suergen, datt deen Engagement verluer geet, deen a mengen Ae ganz wäertvoll fir eis Gesellschaft ass. Fir weiderzekommen, däerfe mir eis net an d'Täsch léien, eis selwer Märercher erzielen. Mir mussen eis Schwächten erkennen. A virun allem musse mir eis Stäerkten – an där hu mir – identifizéieren an ausbauen.”
Chamberpresident Claude Wiseler

Lëtzebuerg wier e Land, dat op Konsens aus ass, esou de Claude Wiseler. De sozialen Zesummenhalt an der Gesellschaft wier eng Stäerkt vu Lëtzebuerg, déi ee misst bäibehalen.

De komplette Replay vun der ziviler Zeremonie an der Philharmonie
De Replay vun der ziviler Zeremonie an der Philharmonie an der Gebäerdesprooch

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