RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Unicef-Rapport 2025"De Besoin klëmmt méi séier wéi d’Finanzéierung"

Monica Camposeo
Duerch d'Caritas-Affär hätt d'Vertrauen an d'Hëllefsorganisatioune generell gelidden
Update: 10.04.2026 08:58
© Unicef Lëtzebuerg
8,68 Milliounen Euro huet d’Unicef zejoert gesammelt, fir de Kanner uechter d’Welt a Krisesituatiounen ze hëllefen. Dat geet aus dem Joresrapport 2025 ervir. Et wier ee bei den Done plus au moins stabel bliwwen, mat enger klenger Tendenz no ënnen, esou de Paul Heber vun Unicef Lëtzebuerg. Aktuell kommen immens vill Urgencen a Kricher zesummen, op déi ee reagéiere muss. Dat géing och bei den Donateuren eng gewësse Middegkeet ervirbréngen.

Op Englesch ass de Begrëff vun der “Donor Fatigue” geleefeg. Fir dogéint virzegoen, setzt Unicef Lëtzebuerg besonnesch op déi sougenannt Global Parents. Dat si Leit, déi sech engagéieren, all Mount eng gewëssen Zomm ze spenden. Dat mécht et fir d’ONG méi einfach ze plangen, esou de Paul Heber: “Dat ass e bëssen, wéi wann der all Mount eng Pai kritt. Dir kënnt eebe plangen.” 4,6 Milliounen Euro sinn op deem Wee zejoert zesummekomm. 3.739 nei Global Parents hu sech engagéiert. Fir ëmmer nei Global Parents ze fannen, geet d’Unicef vun Dier zu Dier, fir mat Leit an d’Gespréich ze kommen an hir Aarbecht virzestellen. Doranner fléisst vill Engagement, esou de Paul Heber, ma et wier awer derwäert, well déi reegelméisseg Spende vun de Global Parents eben esou wichteg si fir Unicef Lëtzebuerg.

Caritas-Affär huet Spueren an der Branche hannerlooss

Op d’Caritas-Affär ugeschwat, sot de Paul Heber, dass jiddereen en Interêt hätt, dass genee erausfonnt gëtt, wat virgefall ass. Och wann d’Unicef dat vun de Leit net esou gesot kritt, wier et awer esou, dass d’Vertrauen an d’Hëllefsorganisatioune gelidden huet. “Ech denke schonn, dass dat fir all d’ONGen zu Lëtzebuerg ganz schlecht war, dass dat esou geschitt ass.”

Et wéilt een nach méi op d’Transparenz setzen, wat d’Spenden ugeet. Doriwwer eraus ginn d’Ekippen awer och iwwer Cyber-Security forméiert, fir dass si genee wëssen, wéi si sollen domadder ëmgoen, wann hinnen eppes komesch virkënnt. An natierlech, fir dass si eng méiglech Fraude méi einfach erkenne kënnen. De Paul Heber huet sech am RTL-Interview awer zouversiichtlech gewisen, dass d’Unicef gutt opgestallt wier an esou eppes net kéint geschéien.

Spende ginn och fir d’Kanner hei am Land agesat

All Donateur kann uginn, fir wat säin Don soll genotzt ginn, oder ob d’Sue flexibel kënnen agesat ginn. Da kéint d’ONG flexibel kucken, wou Hëllef gebraucht gëtt. Ma och hei am Land kréie Kanner vun Unicef Lëtzebuerg Ënnerstëtzung, betount de Paul Heber. D’Hëllefsorganisatioun wier och bei der Ausschaffung vum nationalen Aktiounsplang géint d’Aarmut involvéiert gewiescht.

Mat der Campagne “Net eleng” gëtt Jugendlechen zum Beispill eng Plattform gebueden, wou si Hëllef fannen am Fall vu mentale Problemer, mee och Methode fir mat Stress ëmzegoen. D’Unicef sensibiliséiert iwwer déi rechtlech Méiglechkeete vu Jonken. Hei am Land huet nämlech all Jugendlechen ënner 18 Joer gratis Accès zu engem Affekot. Dat Recht géinge vill Leit awer guer net kennen, esou de Paul Heber. Dowéinst kläert Unicef Kanner a Jonker iwwer hir Rechter op. Och dat wier eng Hëllefsstellung, déi Mannerjäregen – besonnesch aus prekäre Situatiounen – hëllefe kann.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.