RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

200 Leit an der StadDemonstrante fuerderen eng radikal Reform vum Schutz fir Kanner viru Gewalt

RTL Lëtzebuerg
An der Moyenne gëtt et hei am Land all Woch eng Plainte wéinst Vergewaltegung vun engem Mannerjäregen.
Update: 18.07.2026 21:16

Maniff fir Reform vum Schutz fir Kanner (18.7.26)

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Eng dréngend, radikal Reform vum Schutz fir Kanner viru Gewalt. Dofir hunn de Mëtteg 200 Leit an der Stad demonstréiert. Organiséiert war d'Manifestatioun vun Amnesty International, der ASBL Innocence en danger a vu La Voie des survivants.

Si kritiséieren ënner anerem, datt den Affer, respektiv hiren Elteren, dacks net gegleeft gëtt, wa se e Verdacht mellen. Donieft wieren d' Prozeduren zu Lëtzebuerg einfach ze laang. An der Moyenne gëtt et hei am Land all Woch eng Plainte wéinst Vergewaltegung vun engem Mannerjäregen.

Am meeschte gelies
Tëscht Bous a Réimech
Eng Persoun befënnt sech no engem uergen Accident a Liewensgefor
Rettungshelikopter a Samu am Asaz
Siwe Persoune goufen op eise Stroosse blesséiert, eng weider bei engem Feier
No Affär ëm "Leihmutterschaft"
De Jens Spahn huet als Fraktiounschef vun den Uniounsparteien demissionéiert
Luxexpo Open-Air
Paul Kalkbrenner iwwerzeegt op en Neits mat sengem legendären Techno-Sound
Video
Fotoen
3
Tour de France
Och Lëtzebuerger Spectateure sti laanscht d'Streck
Video
0
Weider News
D'Feier huet e groussen Deel vum Feld zerstéiert.
Pompjeeë konnte Schlëmmeres verhënneren
Vegetatiounsbrand e Samschdeg zu Stadbriedemes
Fotoen
LSAP deelt mat
An der Gemeng Käl-Téiteng gëtt et e Wiessel am Schäffen- an am Gemengerot
D'Police mellt eng Festnam am Garer Quartier
Zwee Männer hu sech bei engem Drogendeal an d'Hoer kritt
A Virfeld vu Manifestatioun fir bessere Schutz vu Kanner
CAPE zitt Affiche vun enger Campagne no Kritik zeréck
Dräi Wochen no den Äerdbiewen
Iwwer 5.000 Doudeger am Venezuela, och Lëtzebuerg huet Hëllef geschéckt
Virun Hannergrond vun neier Defensestrategie
Lëtzebuerg kritt en neie juristesche Kader fir d'Waffeproduktioun
12
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.