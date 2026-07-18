RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Dräi Wochen no den ÄerdbiewenIwwer 5.000 Doudeger am Venezuela, och Lëtzebuerg huet Hëllef geschéckt

RTL Lëtzebuerg
Ënner anerem goufen zwee Kommunikatiounsexperte mat der Air Rescue an d'Land geflunn.
Update: 18.07.2026 09:38
© RAUL ARBOLEDA/AFP

E Freideg hunn d'Autoritéiten am Venezuela matgedeelt, datt méi wéi 5.000 Persoune bei den Äerdbiewen am Land ëm d'Liewe komm sinn an dausenden hiert Doheem verluer hunn. Dat südamerikanescht Land huet 346 Milliounen Dollar fir den Neesopbau vum Internationalen Wärungsfong kritt. Honnerte Gebaier sinn an de Biewe sou zerstéiert ginn, datt kee méi kann an hinne wunnen.

Och de Grand-Duché huet am Venezuela aktiv eng Hand mat ugepaakt. Lëtzebuerg huet Enn Juni zwee Experte mat der Air Rescue an de Venezuela geflunn, fir bei der Kommunikatioun ze hëllefen. Donieft hu sech dräi Experte vum humanitären Interventiounsteam vum CGDIS un der europäescher Koordinatiounsekipp bedeelegt. Zwee weider Lëtzebuerger Logistikexperte goufe fir d'UNO detachéiert, fir Koordinatioun ze maachen. De Grand-Duché huet och Zelter an Generatoren am Wäert vun 100.000 Euro fir de Venezuela zur Verfügung gestallt. Ausserdeem huet Lëtzebuerg sech nach mat 250.000 Euro un der Hëllef vun der Internationaler Federatioun vum Roude Kräiz bedeelegt. Dës Detailer liwwert den Ausseministère all an enger Äntwert op eng parlamentaresch Fro vun der CSV.

Am meeschte gelies
Nach bis 20 Auer
Meteolux warnt viru Wiedere mat Knëppelsteng a Wand am ganze Land
Zwee Zeienopriff vun der Police
Zeie gesicht no Accident tëscht Wolz an dem Schumannseck an no Beschiedegung vun Zuchbarriär zu Klengbetten
Recommandatioune vum ACL
Mam Auto an d'Vakanz? Dës Feeler kënne séier deier ginn
Video
Fotoen
0
Enquête wéinst frauduléiser Immigratioun a Korruptioun
Educatiounsministère huet 2024 eng Mataarbechterin entlooss
Audio
Krittäre vum ACL
Belsch Vignette soll einfach a fair ginn
Video
Weider News
Den däitschen Ausseminsiter Johann Wadephul op enger Nato-Pressekonferenz am Juli 2026.
Däitschen Ausseminister Wadephul
"Tankrabatt" falsche Wee, fir Auswierkunge vun Iran-Krich ofzefiederen
0
No siwenter Ronn vun US-Attacken
Iranesch Attacken op Golfstaaten, Doudesaffer am Kuwait
Gemeng leet Kondolenzbuch aus
De Student, deen zu Tréier erstach gouf, koum vu Landstuhl
In München ist ein Mann aus Moldau festgenommen worden, der eine Drohne über das Firmengelände eines deutschen Rüstungsunternehmens gelenkt haben soll. Es besteht der Verdacht, dass er sicherheitsrelevante Bilder machte, um sie weiterzugeben.
Site vu Rëschtungsfirma mat Dron iwwerflunn
37 Joer ale Moldawier zu München wéinst Spionage festgeholl
Den Andy Burnham no enger Ried, déi hien den 29. Juni zu Manchester gehalen huet.
7. Regierungschef an 10 Joer
Andy Burnham ass neie Chef vun der brittescher Labour Partei
Frankräich
Zwee Doudeger no staarke Stierm an Donnerwieder, Tornado bei Saint-Etienne
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.