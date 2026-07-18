D'Police huet op Nofro confirméiert, datt e Samschdeg de Mëtteg e Feld zu Wuermer gebrannt huet. Et wieren nieft den Ekippe vum CGDIS esouwuel Beamte vun der Police wéi och de Policehelikopter, dee sech vun uewen en Iwwerbléck vun der Situatioun verschaf huet, am Asaz gewiescht. D'Beamte an den Helikopter waren awer géint 16.30 Auer, wéi RTL nogefrot huet, net méi op der Plaz, nodeem d'Ekippe vum CGDIS d'Feier ënner Kontroll haten. Zu deem Zäitpunkt wieren awer nach Pompjeeën zu Wuermer, fir lescht kleng Bränn ze läschen a sécherzestellen, datt d'Feier iwwerall aus wier.
Wéi op Biller vun der Plaz z'erkennen ass, ass de Brand net wäit ewech vun engem Haus ausgebrach an huet do e gréissert Stéck vum Feld komplett zerstéiert. Wéi et vun Zeien op der Plaz heescht, wier duerch dat séiert Agräife vun de Pompjeeën e weidert Ausbreeden an Iwwergräifen op d'Haus verhënnert ginn.
De CGDIS mellt e Feier an engem Feld un der Musel net wäit ewech vu Wuermer an dat zu Stadbriedemes. Hei waren d'Ekippe vu Kanech, Fluessweiler, Fréiseng, Mensder Mutfert, Réimech a Mäertert am Asaz gewiescht. Ob et sech heibäi ëm dee selwechten Asaz oder e weidere Brand an engem Feld handelt, kënne mer aktuell nach net soen.