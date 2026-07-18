RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Pompjeeë konnte Schlëmmeres verhënnerenVegetatiounsbrand e Samschdeg zu Wuermer

Kevin Kayser
E Samschdeg am Nomëtteg hunn zu Wuermer e Feld net wäit ewech vun engem Haus gebrannt.
Update: 18.07.2026 17:21
D'Feier huet e groussen Deel vum Feld zerstéiert.
D'Feier huet e groussen Deel vum Feld zerstéiert.
© Julia Desmarquest

D'Police huet op Nofro confirméiert, datt e Samschdeg de Mëtteg e Feld zu Wuermer gebrannt huet. Et wieren nieft den Ekippe vum CGDIS esouwuel Beamte vun der Police wéi och de Policehelikopter, dee sech vun uewen en Iwwerbléck vun der Situatioun verschaf huet, am Asaz gewiescht. D'Beamte an den Helikopter waren awer géint 16.30 Auer, wéi RTL nogefrot huet, net méi op der Plaz, nodeem d'Ekippe vum CGDIS d'Feier ënner Kontroll haten. Zu deem Zäitpunkt wieren awer nach Pompjeeën zu Wuermer, fir lescht kleng Bränn ze läschen a sécherzestellen, datt d'Feier iwwerall aus wier.

© Julia Desmarquest
© Julia Desmarquest
© Julia Desmarquest
© Julia Desmarquest
© Julia Desmarquest
D'Feier huet e groussen Deel vum Feld zerstéiert.
D'Feier huet e groussen Deel vum Feld zerstéiert. © Julia Desmarquest
Zum Verglach: Eng Foto vum 12. Juli
Zum Verglach: Eng Foto vum 12. Juli © Julia Desmarquest 
D'Feier huet e groussen Deel vum Feld zerstéiert.
Zum Verglach: Eng Foto vum 12. Juli

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Wéi op Biller vun der Plaz z'erkennen ass, ass de Brand net wäit ewech vun engem Haus ausgebrach an huet do e gréissert Stéck vum Feld komplett zerstéiert. Wéi et vun Zeien op der Plaz heescht, wier duerch dat séiert Agräife vun de Pompjeeën e weidert Ausbreeden an Iwwergräifen op d'Haus verhënnert ginn.

De CGDIS mellt e Feier an engem Feld un der Musel net wäit ewech vu Wuermer an dat zu Stadbriedemes. Hei waren d'Ekippe vu Kanech, Fluessweiler, Fréiseng, Mensder Mutfert, Réimech a Mäertert am Asaz gewiescht. Ob et sech heibäi ëm dee selwechten Asaz oder e weidere Brand an engem Feld handelt, kënne mer aktuell nach net soen.

Am meeschte gelies
Enquête wéinst frauduléiser Immigratioun a Korruptioun
Educatiounsministère huet 2024 eng Mataarbechterin entlooss
Audio
Recommandatioune vum ACL
Mam Auto an d'Vakanz? Dës Feeler kënne séier deier ginn
Video
Fotoen
2
LSAP-Bilan
Onbeléiftheet vum Premier läit net drun, datt hie keen Hond huet
Audio
16
Rettungshelikopter a Samu am Asaz
Siwe Persoune goufen op eise Stroosse blesséiert, eng weider bei engem Feier
Krittäre vum ACL
Belsch Vignette soll einfach a fair ginn
Video
Weider News
LSAP deelt mat
An der Gemeng Käl-Téiteng gëtt et e Wiessel am Schäffen- an am Gemengerot
D'Police mellt eng Festnam am Garer Quartier
Zwee Männer hu sech bei engem Drogendeal an d'Hoer kritt
A Virfeld vu Manifestatioun fir bessere Schutz vu Kanner
CAPE zitt Affiche vun enger Campagne no Kritik zeréck
Tëscht Bous a Réimech
Eng Persoun befënnt sech no engem uergen Accident a Liewensgefor
Dräi Wochen no den Äerdbiewen
Iwwer 5.000 Doudeger am Venezuela, och Lëtzebuerg huet Hëllef geschéckt
Virun Hannergrond vun neier Defensestrategie
Lëtzebuerg kritt en neie juristesche Kader fir d'Waffeproduktioun
8
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.