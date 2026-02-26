Wärend senger Visitt hei zu Lëtzebuerg huet och den EU-Kommissär fir d’Defense, den Andrius Kubilius sech zu der Debatt, ob ukrainesch Männer solle Schutz zu Lëtzebuerg oder an der EU sichen, amplaz an hirem Land ze kämpfen, geäussert. Allerdéngs ouni sech kloer ze positionéieren.
Op enger Pressekonferenz huet hien op Nofro vu Journalisten betount, d‘Ukrainerinnen an Ukrainer missten net der EU Merci soen, mä ëmgedréint. Véier Joer Krich hätten uerg sozial Repercussiounen. Hie kéint kengem et schlecht maachen, dee Schutz siche géif.
Dem Andrius Kubilius no wier d‘Léisung simpel an trotzdeem schwéier: Fridden an der Ukrain. Wann dat gemaach wär, géifen d‘Ukrainer all gär zeréckgoen, mengt hien.
Si géif déi Ausso net als Kritik verstoen, huet d‘Lëtzebuerger Defenseministesch Yuriko Backes duerno erkläert. Si kéint d‘Ukrainer jo och verstoen, déi dagdeeglech vu geziilte russeschen Attacken op d’Populatioun an d’Infrastruktur géifen terroriséiert ginn. An anerem Kontext hat si awer scho gesot, och si géif e Problem gesinn, wann ukrainesch Männer net an hirem Land géingen hëllefen.
Den Inneminister Léon Gloden hat d’leschte Freideg am RTL-Interview gemengt, dat wär scho “komesch”.
Dem Ausseminister Xavier Bettel no läit d’Decisioun bei den Ukrainer.