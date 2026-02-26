RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

EU-Kommissär fir d'Defense op Visitt zu LëtzebuergD'EU misst den Ukrainerinnen an Ukrainer Merci soen.

Pierre Jans
Véier Joer Krich hätten uerg sozial Repercussiounen. Hie kéint kengem et schlecht maachen, dee Schutz siche géif, sou den EU Defense-Kommissär.
Update: 26.02.2026 15:22

Den EU-Defense-Kommissär Andrius Kubilius op Visite zu Lëtzebuerg

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Wärend senger Visitt hei zu Lëtzebuerg huet och den EU-Kommissär fir d’Defense, den Andrius Kubilius sech zu der Debatt, ob ukrainesch Männer solle Schutz zu Lëtzebuerg oder an der EU sichen, amplaz an hirem Land ze kämpfen, geäussert. Allerdéngs ouni sech kloer ze positionéieren.

Op enger Pressekonferenz huet hien op Nofro vu Journalisten betount, d‘Ukrainerinnen an Ukrainer missten net der EU Merci soen, mä ëmgedréint. Véier Joer Krich hätten uerg sozial Repercussiounen. Hie kéint kengem et schlecht maachen, dee Schutz siche géif.

Dem Andrius Kubilius no wier d‘Léisung simpel an trotzdeem schwéier: Fridden an der Ukrain. Wann dat gemaach wär, géifen d‘Ukrainer all gär zeréckgoen, mengt hien.

Si géif déi Ausso net als Kritik verstoen, huet d‘Lëtzebuerger Defenseministesch Yuriko Backes duerno erkläert. Si kéint d‘Ukrainer jo och verstoen, déi dagdeeglech vu geziilte russeschen Attacken op d’Populatioun an d’Infrastruktur géifen terroriséiert ginn. An anerem Kontext hat si awer scho gesot, och si géif e Problem gesinn, wann ukrainesch Männer net an hirem Land géingen hëllefen.

Den Inneminister Léon Gloden hat d’leschte Freideg am RTL-Interview gemengt, dat wär scho “komesch”.

Dem Ausseminister Xavier Bettel no läit d’Decisioun bei den Ukrainer.

Am meeschte gelies
Viru Futtballtraining an Niedersachsen verschwonnen
Vermësst Kanner vun 9 an 10 Joer zu Lëtzebuerg fonnt
Geständnes am Epstein-Skandal
Bill Gates gëtt Affär mat zwou Fraen zou a bereit "grousse Feeler"
Fotoen
Keng Zich tëscht Éiter a Wecker
Auto ass op de Schinnen zu Rued-Sir stieche bliwwen
Nationale Futtball
Swift Hesper muss Maurice Deville ronn 250.000 Euro nobezuelen
Audio
Liewenslaangen Dram erfëllt
Mat 92 Joer endlech den éischte Porsche
4
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Affer uerg verwonnt
2 Iwwerfäll mat Gewalt an der Stad: 3 Leit festgeholl zu Bouneweg, eng Persoun festgeholl an der Millebaach
Urteeler am Bommeleeër-bis-Prozess
Vun de sechs Ugeklote goufen der fënnef fräigesprach
Kontrollen op däitscher Grenz
Meedche mat epileptescher Kris brauch Éischt Hëllef
0
D'Gebailechkeete vum Lycée Michel Lucius um Lampertsbierg.
No Ausernanersetzung tëscht zwou Lycéesschülerinnen
Parquet: Plaz-Probleem an der Jugendpsychiatrie
Europäesche Geriichtshaff
Urteel géint eng Dosen Airlines wéinst Präisofsprooch confirméiert, och Cargolux derbäi
Proffegewerkschaft fuerdert
Europaschoule misste kritesch an onofhängeg op de Leescht geholl ginn
11
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.