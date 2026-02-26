RTL TodayRTL Today
Kontrollen op däitscher GrenzMeedche mat epileptescher Kris brauch Éischt Hëllef

RTL Lëtzebuerg
Der Bundespolizei ass op hire Grenzkontrollen e presuméierten Drogekuréier aus Holland an d'Netz gaangen. Donieft haten d'Beamten awer och méi en ongewéinlechen Asaz.
Update: 26.02.2026 15:23
D’Police leescht och Éischt Hëllef
© MATTHIAS BALK/dpa Picture-Alliance via AFP

Gesichten Hollänner mat verdächtegem Material

En Dënschdeg huet déi däitsch Police bei enger Grenzkontroll op der BAB 60 en Hollänner festgeholl, géint deen e Mandat d‘arrêt wéinst Dokumentefälschung virlouch. Den 29 Joer ale Mann ass, eegenen Aussoen no, vun Amsterdam komm a war ënnerwee fir op Lëtzebuerg.

Am Auto vum Mann ass Material fonnt ginn, dat benotzt gëtt fir Drogen ze strecken. Doropshin gouf Plainte gemaach. A well de Mann eng Kautioun vun 1.200 Euro net konnt bezuelen, muss hien elo 40 Deeg laang an de Prisong.

Éischt Hëllef zu Bëllegerbréck

Och en Dënschdeg, am fréien Nomëtteg, war en Ukrainer mat sengem Gefier an d’Kontroll vun den däitschen Autoritéiten zu Bëllegerbréck (Wasserbilligerbrück) gefuer. De Beamte sot hien, seng 16 Joer al Duechter hätt grad eng epileptesch Kris gehat a sech iwwerginn. D’Meedchen hat doropshin d’Bewosstsi verluer a souz hannen am Auto.

D’Bundespoliziste vun Tréier hunn op der Plaz éischt Hëllef geleescht a mat enger Ambulanz ass déi jonk Fra dunn op Tréier an d’Mutterhaus gefouert ginn.

© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.