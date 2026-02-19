RTL TodayRTL Today
Zuele vun der SantéD'Nei-Infektioune mat der Gripp sinn ëm 42 Prozent gefall

Bei den Infektioune mam RS-Virus gouf et dogéint eng liicht Hausse.
Update: 19.02.2026 11:36
D’Grippeninfektioune sinn an dëser Woch ëm 42 Prozent erofgaangen, nämlech vu 555 op 321 Fäll. Beim RS-Virus gouf et allerdéngs eng liicht Hausse vun 3 Prozent am Verglach mat der leschter Woch. Dat huet d’Santé an engem Communiqué matgedeelt. Deemno ginn et den Ament hei am Land 92 RSV-Infektiounen.

Och d’Covid Infektioune sinn an der leschter Woch vun 73 op 66 Fäll erof gaangen.

D'Schreiwes vun der Santé
D’Schreiwes vun der Santé

