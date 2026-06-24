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CGDIS melltDräi Blesséierter bei dräi Accidenter um Mëttwochmëtteg

RTL Lëtzebuerg
De CGDIS mellt um Mëttwoch de Mëtteg dräi Accidenter mat all Kéiers engem Blesséierten.
Update: 24.06.2026 17:43
© Jeannot Ries

Op der A7 koum et um 16:24 Auer e Mëttwoch zu engem Accident, bei deem eng Camionnette ëmgekippt ass. Geschitt ass dat Ganzt tëscht Miersch a Colmer-Bierg. Blesséiert gouf eng Persoun, am Asaz waren d'Ekippe vu Lëntgen, Luerenzweiler a Miersch.

Kuerz drop ass en Automobilist um CR173 tëscht Riedgen an dem Schléiwenhaff an e Bam gerannt, och hei gouf eng Persoun blesséiert. Op der Plaz waren d'Secouriste vu Monnerech an aus der Stad.

Um 16:45 Auer sinn zwee Autoen op der Route de Trèves um Sennengerbierg kollidéiert. Eng Persoun gouf verwonnt, d'Ekippe vun Nidderaanwen an aus der Stad hu sech gekëmmert.

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