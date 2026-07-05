Kuerz viru 17:15 Auer war et an de Rue Rosswinkel zu Scheedgen e Vegetatiounsbrand, ëm dee sech d'Pompjeeë vu Konsdref, Iechternach a Mäertert gekëmmert hunn.
Um RN15 tëschent Nidderfeelen an Heischent war géint 18:40 Auer eng Hecken a Brand. Hei waren d'Pompjeeë vu Feelen a Mäerzeg am Asaz.
A kuerz virun 23 Auer hat et an der Cité op Hudelen zu Schëffleng op engem Balcon gebrannt, hei sinn d'Ekippe vu Schëffleng, Keel, Rëmeleng, Suessem-Déifferdeng an Esch geruff ginn.
Persoune si bei dësen dräi Bränn keng zu Schued komm.
Donieft gouf dann awer nach e Verkéiersaccident, nämlech géint 19:45 Auer an der Näertreger Strooss zu Wolz. En Auto louch hei op der Kopp, eng Persoun ass blesséiert ginn. Op der Plaz waren d'Secouriste vu Géisdref a Wolz an de SAMU vun Ettelbréck.