Et gëtt awer vill Méiglechkeeten, Waasser ze spueren. Zum Beispill kann ee fir verschidden Aktiounen op Reewaasser zréckgräifen, ëffentlech Schwämmen notzen amplaz den eegene Baseng ëmmer nees ze fëllen, den Auto an der Wäschanlag propper maachen oder och nach spuersam duschen.
Am Grand-Duché kënnt ongeféier d’Hallschent vum Drénkwaasser aus dem Stauséi, de Rescht aus dem Grondwaasser. Momentan ass nach genuch Waasser do, mee bei méi laangen Drécheperiode riskéiert et a verschiddene Gemengen, déi net un de Sebes-Réseau ugeschloss sinn, knapp ze ginn. An esou Fäll kéinten eenzel Notzunge vum Drénkwaasser verbuede ginn.
Chaleurs estivales: les bons réflexes pour économiser l'eau sans se compliquer la vie (25.06.2026)
Communiqué par: Administration de la gestion d'eau
Face aux épisodes actuels de fortes chaleurs, l’Administration de la gestion de l’eau (AGE) rappelle que chaque goutte d’eau compte et invite le public à adopter des gestes simples pour préserver cette ressource précieuse.
Avec la hausse des températures, la consommation d’eau potable augmente, que ce soit pour l’arrosage, les loisirs ou certains usages domestiques. En période de fortes chaleurs, les ressources disponibles sont davantage sollicitées: les réserves d’eau potable diminuent plus rapidement et les cours d’eau subissent une pression accrue.
En période de fortes chaleurs, le niveau des rivières baisse. L’eau se réchauffe plus rapidement et le taux d’oxygène baisse. Les polluants y deviennent également plus concentrés. Ces conditions dégradent la qualité de l’eau et fragilisent les écosystèmes aquatiques.
Dans ce contexte, il est important de limiter autant que possible les prélèvements dans les cours d’eau pendant ces périodes.
Dans un contexte de multiplication des épisodes de chaleur, la préservation des ressources en eau devient un enjeu majeur. L’eau utilisée aujourd’hui doit rester disponible pour répondre aux besoins futurs.
Adopter des gestes simples au quotidien permet de réduire la pression sur la ressource. Économiser l’eau, c’est agir concrètement pour l’environnement et pour les générations futures.
En période de canicule, il est essentiel de bien s’hydrater, notamment en privilégiant l’eau du robinet, un des aliments les plus strictement contrôlés.