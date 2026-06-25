Et gëtt awer vill Méiglechkeeten, Waasser ze spueren. Zum Beispill kann ee fir verschidden Aktiounen op Reewaasser zréckgräifen, ëffentlech Schwämmen notzen amplaz den eegene Baseng ëmmer nees ze fëllen, den Auto an der Wäschanlag propper maachen oder och nach spuersam duschen.

Am Grand-Duché kënnt ongeféier d’Hallschent vum Drénkwaasser aus dem Stauséi, de Rescht aus dem Grondwaasser. Momentan ass nach genuch Waasser do, mee bei méi laangen Drécheperiode riskéiert et a verschiddene Gemengen, déi net un de Sebes-Réseau ugeschloss sinn, knapp ze ginn. An esou Fäll kéinten eenzel Notzunge vum Drénkwaasser verbuede ginn.

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Schreiwes vum Waasserwirtschaftsamt (25.6.26)

Chaleurs estivales: les bons réflexes pour économiser l'eau sans se compliquer la vie (25.06.2026)

Communiqué par: Administration de la gestion d'eau

Face aux épisodes actuels de fortes chaleurs, l’Administration de la gestion de l’eau (AGE) rappelle que chaque goutte d’eau compte et invite le public à adopter des gestes simples pour préserver cette ressource précieuse.

Avec la hausse des températures, la consommation d’eau potable augmente, que ce soit pour l’arrosage, les loisirs ou certains usages domestiques. En période de fortes chaleurs, les ressources disponibles sont davantage sollicitées: les réserves d’eau potable diminuent plus rapidement et les cours d’eau subissent une pression accrue.

Sans bouleverser ses habitudes, chacun peut contribuer à une utilisation plus responsable de l’eau:



Arroser les plantes tôt le matin ou en soirée, quand il fait plus frais;

Privilégier des plantes peu gourmandes en eau;

Récupérer l’eau de pluie lorsque c’est possible;

Éviter l’arrosage des pelouses, qui retrouvent naturellement leur vigueur avec le retour des pluies;

Réduire la durée des douches;

Réparer les fuites (robinets, chasses d’eau);

Utiliser les appareils électroménagers qui consomment de l’eau uniquement lorsqu’ils sont pleins.

Préserver les cours d’eau

En période de fortes chaleurs, le niveau des rivières baisse. L’eau se réchauffe plus rapidement et le taux d’oxygène baisse. Les polluants y deviennent également plus concentrés. Ces conditions dégradent la qualité de l’eau et fragilisent les écosystèmes aquatiques.

Dans ce contexte, il est important de limiter autant que possible les prélèvements dans les cours d’eau pendant ces périodes.

Préserver l’eau aujourd’hui pour demain

Dans un contexte de multiplication des épisodes de chaleur, la préservation des ressources en eau devient un enjeu majeur. L’eau utilisée aujourd’hui doit rester disponible pour répondre aux besoins futurs.

Adopter des gestes simples au quotidien permet de réduire la pression sur la ressource. Économiser l’eau, c’est agir concrètement pour l’environnement et pour les générations futures.

En période de canicule, il est essentiel de bien s’hydrater, notamment en privilégiant l’eau du robinet, un des aliments les plus strictement contrôlés.