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Gepackt oder net?D'Resultater vun de Premièresexame kommen dës Woch eraus

RTL Lëtzebuerg
Fir Honnerte Schüler huet d'Waarden en Enn: D'Resultater vun de Premièresexame ginn tëscht e Mëttwoch an Donneschdeg matgedeelt.
Update: 22.06.2026 14:16
Atert-Lycée zu Réiden
Schüler am Atert-Lycée zu Réiden wärend dem Premièresexamen 2026.
© Pedro Venâncio

No Wochen u Virbereedung, Léieren an Exame kënnt elo de Moment vun der Wourecht: D'Resultater vun de Premièresexame ginn dës Woch publizéiert.

Wéi den Educatiounsministère op Nofro matgedeelt huet, ginn déi eenzel Resultater vu Méindeg u bis en Donneschdeg un déi concernéiert Schüler kommunizéiert.

Fir vill Jugendlecher ass et ee vun de wichtegste Momenter vum Schouljoer. Méintelaang hu si op d'Examen higeschafft an elo kënnt d'Gewëssheet, ob een elo en Diplom an der Täsch huet.

Besonnesch fir déi Schüler, déi hir Ofschlossexame gepackt hunn, bedeit dat den offiziellen Ufank vun der Summervakanz.

National Statistike kommen am Juli

Wéi den Educatiounsministère weider erkläert, ginn déi national Statistiken eréischt no Ofschloss vun den Épreuves complémentaires publizéiert. Dës Chiffere kommen dann Ufank Juli.

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