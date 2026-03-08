RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

ASBL "Eran, eraus… an elo?""Du bass gestempelt als Prisonéier a stees ouni Wunneng an Aarbecht do"

Anouk Siebenaler
D'ASBL "eran, eraus... an elo?" setzt sech fir d'Rechter vu Persounen an, déi hir Fräiheet entzu kruten, a begleet se virun, wärend an nom Openthalt am Prison.
Update: 08.03.2026 07:00
Ënnerstëtzung fir Prisonéier virun, wärend an no hirer Strof
D’ASBL “eran, eraus... an elo?” setzt sech fir d’Rechter vu Persounen an, déi hir Fräiheet entzu kruten, a begleet se virun, wärend an nom Openthalt am Prison.

2020 gouf d’ASBL “eran, eraus... an elo?” offiziell an d’Liewe geruff. D’Grënnungsmemberen hu selwer Erfarung mat der Justiz an am Prisong gesammelt a sech d’Zil gesat, géint d’Problemer vum System virgoen, déi si hei wouergeholl hunn. Hir Aarbecht fänkt net eréischt bei der Entloossung un a hält och net do op. Si begleet déi Betraffen am Virfeld, wärend der Zäit am Prisong an och duerno – bei juristeschen, administrativen oder ganz praktesche Froen.

”Mir hu weder e Psycholog nach soss eng therapeutesch Ausbildung. Et geet wierklech drëm, e Bréif fortzeschécken, e Proprietär ze kontaktéieren, e Rendez-vous ze organiséieren. Da komme mer d’Leit zum Deel an de Prisong sichen, féiere se op de Rendez-vous an duerno zréck. Also wierklech einfach Saachen, déi - wann een am Prisong ass - vill mi schwéier ze organiséiere sinn, wéi wann een net am Prisong ass”, erkläert de Christian Richartz, dee fir d’ASBL schafft.

© Anouk Siebenaler
© Anouk Siebenaler
© Anouk Siebenaler
© Anouk Siebenaler
© Anouk Siebenaler

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Déi meescht vun de Prisonéier kontaktéieren d’ASBL an der Virbereedung op hir Entloossung. Dësen Ament, op den an der Reegel gewaart a gehofft gëtt, ass dacks mat ville Problemer verbonnen. Och de Patrick* huet dat esou erlieft.

“Du gëss entlooss, mä du gëss awer net encadréiert. Du gëss einfach erausgelooss. Du kriss keng Schlofplaz, du hues jo och keng Suen a keng Moyenen. En plus kënns de eraus an du kanns néierens postuléieren, well du kanns jo just soen: ‘Ech komme grad aus dem Prisong’. Kee Mënsch gëtt der da fräiwëlleg eng Wunneng.”

D’ASBL huet zwar keng eege Wunnengen oder Aarbechtsplazen, mee si kann op e Reseau vu Kontakter zeréckgräifen - eng Bréck, déi dacks scho vill hëlleft. Donieft probéiere si op alle méigleche Plattformen, fir d’Theema ze sensibiliséieren.

”Mir wëllen, dass d’Mënschen, déi aus dem Prison erauskommen, hire Wee an d’Societéit fannen. Mir wëllen, dass se net mussen erauskommen an de ganze Bagage - dee se souwisou scho virdrun haten - nach méi schwéier ginn ass, duerch de Prisong”, sou de Gregory Fonseca, President vun der a.s.b.l.

*Dës Persoun huet anonym ausgesot, den Numm gouf vun der Redaktioun geännert.

Am meeschte gelies
Krich am Noen Osten
Iran fiert weider mat Attacken op Nopeschlänner no Entschëllegung, Attack op Raffinerie zu Teheran
D'Police mellt
49 Joer ale Jorge Miguel de Oliveira gëtt zanter e Freideg den Owend vermësst
Formel 1
Éischt Pole Position vun der Saison an Australien ass fir den George Russell
0
E Samschdeg zu Dikrech
Um Grénge Kongress gouf net u Kritik un der CSV-DP-Koalitioun gespuert
Video
Fotoen
5
Kompetenz-Zenter fir neurodegenerativ Krankheeten
"Bis zu 45 Prozent vun de Fäll vun Demenz kënne reduzéiert ginn", esou de Professer Krüger
Video
1
Weider News
Um 14 Auer op der Paräisser Plaz
JIF organiséiert nees eng feministesch Marche um Weltfraendag
Kompetenz-Zenter fir neurodegenerativ Krankheeten
"Bis zu 45 Prozent vun de Fäll vun Demenz kënne reduzéiert ginn", esou de Professer Krüger
Video
1
CGDIS
3 Blesséierter bei 4 Accidenter um Samschdeg am Nomëtteg
CGDIS a Police
Alkoholiséierte Chauffer wëll Pneu wiesselen, ma letztendlech rifft d'Police den Ofschleefdéngscht
Uni Lëtzebuerg
Zwee Professere fuerderen Ännerungen um Unisgesetz
3
Um 14 Auer op der Paräisser Plaz
JIF organiséiert nees eng feministesch Marche um Weltfraendag
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.