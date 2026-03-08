RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

E Samschdeg den OwendVéier Blesséierter an engem Accident tëscht Iermsdref a Suewelbuer

RTL Lëtzebuerg
Insgesamt fënnef Blesséierter mellt de CGDIS aus Accidenter an der Nuecht op e Sonndeg.
Update: 08.03.2026 08:39
© Laurent Weber

Véier Blesséierter e Samschdeg den Owend géint 19.45 Auer an engem Accident um CR356 tëscht Iermsdref a Suewelbuer. En Auto war hei op d’Kopp geroden, mellt de CGDIS. Nieft Rettungsekippen aus der Géigend a véier Ambulanzen aus der Fiels, Miersch an der Nordstad, war och de SAMU aus der Stad op der Plaz, fir sech ëm déi Blesséiert ze këmmeren.

E Sonndeg de Moie fréi ëm eppes no 4.30 Auer louch en Auto zu Ueweraanwen an der Rue du Coin um Daach. Hei mellt de CGDIS ee Blesséierten, ëm dee sech eng Ambulanz vum Findel gekëmmert huet.

Am meeschte gelies
D'Police mellt
49 Joer ale Jorge Miguel de Oliveira gëtt zanter e Freideg den Owend vermësst
E Samschdeg zu Dikrech
Um Grénge Kongress gouf net u Kritik un der CSV-DP-Koalitioun gespuert
Video
Fotoen
6
CGDIS a Police
Alkoholiséierte Chauffer wëll Pneu wiesselen, ma letztendlech rifft d'Police den Ofschleefdéngscht
Kompetenz-Zenter fir neurodegenerativ Krankheeten
"Bis zu 45 Prozent vun de Fäll vun Demenz kënne reduzéiert ginn", esou de Professer Krüger
Video
5
8. Dag vum Krich am Noen Osten
"Komplett Zerstéierung": Wäisst Haus kënnegt iwwer sozial Medien nach eng Verschäerfung un
Video
Weider News
D'Aktualitéit "kanna"-liicht erkläert
An de Kannaniuuss dës Woch: Iran, Filmhënn a rar Krankheeten
Video
Sonndesinterview mat der Dr. Emmanuelle Wilhelm
"D'Fuerschung vum weibleche Kierper ass staark am Réckstand"
Video
0
Kostümer, Konfetti a Kamellen
D'Kannerkavalkad zitt e Sonndeg nees duerch Keel
Fotoen
ASBL "Eran, eraus… an elo?"
"Du bass gestempelt als Prisonéier a stees ouni Wunneng an Aarbecht do"
Video
Fotoen
Um 14 Auer op der Paräisser Plaz
JIF organiséiert nees eng feministesch Marche um Weltfraendag
CGDIS
3 Blesséierter bei 4 Accidenter um Samschdeg am Nomëtteg
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.