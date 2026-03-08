RTL TodayRTL Today
E Sonndeg de Mëtteg um 14 Auer rifft d'Plattform JIF um Weltfraendag traditionell zu hirer "feministescher Marche" op.
Update: 08.03.2026 07:12
Eng Foto vum Weltfraendag 2023.
© Laurent Weber

Startpunkt ass op der Paräisser Plaz. Dëst Joer steet d’Gesondheet an d’Ongläichheeten tëscht de Geschlechter an deem Beräich als Zentralrevendicatioun am Fokus. Fraen wiere méi vu Prekaritéit getraff, penibeler Aarbecht, Karrièresënnebriechungen a Gewalt, sou d’JIF (Journée Internationale des Femmes). Dat géif op déi kierperlech a mental Gesondheet drécken. Duerfir misst en universellen a gratis Accès zu der medezinescher Versuergung fir jidderee garantéiert sinn.

Donieft ass et d’Fuerderung, fraespezifesch Krankheete wéi Endometrios zum Beispill unzeerkennen a spezifesch Congésdeeg fir chronesch Krankheeten anzeféieren. Fuerschung an d’medezinesch Ausbildung misst eng Genderperspektiv kréien. Haut gi vill Medikamenter beispillsweis ëmmer nach primär u Männer getest. D’JIF fuerdert och eng onofhängeg Kommissioun, déi gynekologesch Gewalt kéint iwwerwaachen an de Suivi vu Plainte maachen. An d’Recht op d’Ofdreiwung, dat jo dëst Woch als Fräiheet an der Verfassung verankert gouf, soll vu 12 op 14 eropgoen.

