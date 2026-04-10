ONGen an Associatioune kritiséieren"En nationale Plang géint Aarmut, deen déi Alleräermst ausschléisst"

Pierre Jans
Besonnesch haart géif et Leit treffen, déi international Protektioun kréien.
Update: 10.04.2026 06:44

E Grupp vu Lëtzebuerger ONGen an Associatioune kritiséiert op en neits den Aktiounsplang géint d’Aarmut vun der Regierung. Positiv wär, dass den zoustännege Minister Max Hahn de Plang presentéiert hätt, an dass et administrativ Vereinfachungen, eng Harmoniséierung an deels och eng Automatiséierung vun den Aide géif ginn.

D’ONGe kritiséieren awer, dass et nach ëmmer keng richteg Statistiken iwwer d’Pauvretéit zu Lëtzebuerg gëtt. Iwwerdeems wären déi Äermst och trotz Aiden nach ëmmer ganz aarm.

Géint d’Kanneraarmut fuerdere si eng Hausse vun den Allocatioune fir Familljen.

Besonnesch haart géif et Leit treffen, déi international Protektioun kréien. U si géif am Aktiounsplang géint Aarmut net genuch geduecht ginn.

Ob ASTI, Médecins du Monde, Amnesty International, Solidaritéit mat den Heescherten oder anerer: Si halen an engem Communiqué zesumme fest, dass hir Aarbecht nach laang net eriwwer wär.

Pressecommuniqué
Un plan national pauvreté qui exclut les plus démuni·e·s

Am meeschte gelies
Op der Pompel
Den Diesel gëtt e gudde Krack méi bëlleg
Serie vun Abréch an Apdikten
Brigange konnte just wéineg matgoe loossen
Video
Audio
Fotoen
Konsequenze vum neie Mindestloun
"20.000 bis 30.000 Cocktails, déi mir méi musse verkafen"
Video
18
Am Virfeld vum Speedmarathon
User kënnen e Freideg d’Plaze fir d'Police-Kontrolle matbestëmmen
Am Alter vu 95 Joer
Däitsche Schauspiller Mario Adorf gestuerwen
5
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Verschidde Flich annuléiert
E Streik bei der Lufthansa an e Streik bei de Fluglotsen an Italien hu Repercussiounen op Lëtzebuerg
Unicef-Rapport 2025
"De Besoin klëmmt méi séier wéi d’Finanzéierung"
Audio
Fotoen
Invité vun der Redaktioun (10. Abrëll) - Christian Hahn
"Den Diesel, dee mir fueren, ass bal duebel sou deier wéi am November"
Video
Audio
0
En Donneschdeg kommen déi éischt Lëtzebuerger, déi zanter dem Ufank vum Krich am Noen Oste fest souzen, um Findel un.
Wéinst Streik an Italien
Annulatiounen a Verspéidunge bei Flich
Direkter vun der FEDIL
"D'Zäit ass komm, fir eng Tripartite virzebereeden!"
Video
6
Verschidde Flich annuléiert
E Streik bei der Lufthansa an e Streik bei de Fluglotsen an Italien hu Repercussiounen op Lëtzebuerg
