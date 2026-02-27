RTL TodayRTL Today
Schiedlech Software entdecktIntern Servicer vum Staat iwwer mobil Geräter aktuell net disponibel

RTL Lëtzebuerg
Wéinst enger entdeckter Malware huet ee sech zu deem Schratt entscheet. D'Servicer vum Staat bleiwen iwwer Computer awer weider erreechbar.
Update: 27.02.2026 07:37
Malware um System vun de mobille Geräter beim Staat
Malware um System vun de mobille Geräter beim Staat
© LEA WINKLER/dpa Picture-Alliance via AFP

De Ministère fir Digitaliséierung huet no Hallefnuecht matgedeelt, datt um System vun de mobile Geräter, also Smartphonen an Tabletten, déi vum staatleche CTIE geréiert ginn, eng Malware, eng schiedlech Software, entdeckt ginn ass.

De CTIE huet doropshin de betraffene System preventiv isoléiert. Doduerch ass den Accès op déi intern Servicer vum Staat iwwer déi mobil Geräter zanter en Donneschdeg den Owend net disponibel. Déi eenzel Ministèren an Administratiounen sinn informéiert ginn.

D’Servicer vum Staat sinn a bleiwen awer ganz normal via Computer accessibel a komplett operationell.

