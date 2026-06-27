RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Hëllef fir psychesch krank LeitFACT-Service suivéiert Betraffener op verschiddenen Niveauen am Norde vum Land

Rosa Clemente
Eng 80 Leit gi vun de Leit vu FACT aktuell betreit.
Update: 27.06.2026 14:00
De FACT-Service ass eng Hëllef fir psychesch krank Leit
Am Pilotprojet suivéieren d'Mataarbechter betraffe Persounen am Norde vum Land.

Et handelt sech dobäi em immens vulnerabel Leit, déi dacks duerch all d’Rastere falen. Leit mat schwéiere psycheschen Erkrankunge kréien, no engem Openthalt an enger Klinik, net ëmmer de néidege Suivi oder kommen eréischt guer net bis bei en éischte Rendez-vous beim Dokter.

An dësen a villen anere Fäll kënnt elo d'FACT-Team an d'Spill. Et ass ee Pilotprojet am Norde vum Land. Een neien, multidisziplinäre Service zu Ettelbréck suvéiert zënter Oktober zejoert psychesch krank Leit op verschiddene Niveauen, onofhängeg dovun, ob si a Behandlung ware respektiv sinn oder net.

De Benedikt Scheuermann ass Infirmier vu Beruff an huet virdrun an der Psychiatrie geschafft. Den Ament schafft a koordinéiert hien zesumme mat der Psychologin Maryse Georges d'Ekipp vum FACT. Medezinesch Interventioune bei Beneficiairë gehéiere fir hien zum Alldag. “Ech hu mir am stationäre Setting (Psychiatrie) relativ vill Froe gestallt. Ech war e wéineg frustréiert. D'Leit stabiliséiere sech do, ginn duerno awer erëm an een dysfunktionale Setting erëm Heem. An dat huet als Konsequenz, datt ganz vill Patienten ëmmer erëm zeréck an d'Psychiatrie kommen. D'Aarbecht am FACT-Service ass letztendlech eng Äntwert dorop, fir de Client do opzefänken, wou villäicht den Ursprong-Problem ass.”

Mir hunn d'Mataarbechter vu FACT Enn Mee 2026 bei hirer Aarbecht begleet.
Mir hunn d'Mataarbechter vu FACT Enn Mee 2026 bei hirer Aarbecht begleet. © Rosa Clemente
Mir hunn d'Mataarbechter vu FACT Enn Mee 2026 bei hirer Aarbecht begleet.
Mir hunn d'Mataarbechter vu FACT Enn Mee 2026 bei hirer Aarbecht begleet. © Rosa Clemente
Mir hunn d'Mataarbechter vu FACT Enn Mee 2026 bei hirer Aarbecht begleet.
Mir hunn d'Mataarbechter vu FACT Enn Mee 2026 bei hirer Aarbecht begleet. © Rosa Clemente
Mir hunn d'Mataarbechter vu FACT Enn Mee 2026 bei hirer Aarbecht begleet.
Mir hunn d'Mataarbechter vu FACT Enn Mee 2026 bei hirer Aarbecht begleet. © Rosa Clemente
Mir hunn d'Mataarbechter vu FACT Enn Mee 2026 bei hirer Aarbecht begleet.
Mir hunn d'Mataarbechter vu FACT Enn Mee 2026 bei hirer Aarbecht begleet. © Rosa Clemente
Mir hunn d'Mataarbechter vu FACT Enn Mee 2026 bei hirer Aarbecht begleet.
Mir hunn d'Mataarbechter vu FACT Enn Mee 2026 bei hirer Aarbecht begleet. © Rosa Clemente
Mir hunn d'Mataarbechter vu FACT Enn Mee 2026 bei hirer Aarbecht begleet.
Mir hunn d'Mataarbechter vu FACT Enn Mee 2026 bei hirer Aarbecht begleet. © Rosa Clemente
Mir hunn d'Mataarbechter vu FACT Enn Mee 2026 bei hirer Aarbecht begleet.
Mir hunn d'Mataarbechter vu FACT Enn Mee 2026 bei hirer Aarbecht begleet. © Rosa Clemente
Mir hunn d'Mataarbechter vu FACT Enn Mee 2026 bei hirer Aarbecht begleet.
Mir hunn d'Mataarbechter vu FACT Enn Mee 2026 bei hirer Aarbecht begleet. © Rosa Clemente
Mir hunn d'Mataarbechter vu FACT Enn Mee 2026 bei hirer Aarbecht begleet.
Mir hunn d'Mataarbechter vu FACT Enn Mee 2026 bei hirer Aarbecht begleet.
Mir hunn d'Mataarbechter vu FACT Enn Mee 2026 bei hirer Aarbecht begleet.
Mir hunn d'Mataarbechter vu FACT Enn Mee 2026 bei hirer Aarbecht begleet.
Mir hunn d'Mataarbechter vu FACT Enn Mee 2026 bei hirer Aarbecht begleet.
Mir hunn d'Mataarbechter vu FACT Enn Mee 2026 bei hirer Aarbecht begleet.
Mir hunn d'Mataarbechter vu FACT Enn Mee 2026 bei hirer Aarbecht begleet.
Mir hunn d'Mataarbechter vu FACT Enn Mee 2026 bei hirer Aarbecht begleet.
Mir hunn d'Mataarbechter vu FACT Enn Mee 2026 bei hirer Aarbecht begleet.

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

An 8 Méint grouss Nofro

FACT steet fir Flexible Assertive Community Treatment. De Projet ass an de 70er Joren an den USA entstanen. Spéiderhi gouf e vun den Hollänner iwwerholl an ugepasst. D'FACT-Team ass kee Streetwork-Team an dach geet d'Ekipp geziilt op d'Clienten duer, op der Strooss, an de Klinicken, oder op Nofro och doheem. Déi Betraffen hunn all eppes gemeinsam -  eng schwéier psychesch Erkrankung. 

De Pilotprojet ass aus enger Zesummenaarbecht vun der Rehaklinik (CHNP) mat der ZithaUnit a.s.b.l entstanen a gëtt aktuell vum Gesondheetsministère finanzéiert. D'Ekipp besteet aus Professionellen aus dem Gesondheetsberäich an dem soziale Secteur an ass den Ament just am Norde vum Land aktiv. Ma d’Ekipp huet den Ament bal 80 Leit intensiv am Suivi (*bei eisem Tournage Enn Mee 2026 waren et nach ronn 50 Suivien).

De Georges Majerus vun der Direction de soins vum CHNP ass Deel vum Comité de pilotage vum FACT-Service. Fir hien ass et elo scho kloer, datt dëse Service eng wichteg Roll huet, fir - an Zesummenaarbecht mat anere Servicer - vulnerabel Leit am System besser opzefänken.

"Mir ginn dovunner aus, dass de Besoin am ganze Land do ass. En ass am Norde kloer do, dat gesi mir unhand vun dësem Pilotprojet, mä mir wëssen och, dass de Besoin an der Stad, am Süde vum Land, u sech an alle Regioune vum Land wäert bestoen. An da géife mir eis scho wënschen, datt dat Konzept spéider och an anere Regiounen ausgedeent gëtt.“

Am meeschte gelies
Wéinst der Hëtzt
Schoulen änneren de Programm: Den Iwwerbléck
CGDIS deelt mat
Ronderëm d'Stad gouf et däitlech méi Asätz wéinst dem Reen
Et gëtt zu engem Marathon
De CGDIS hat eleng e Mëttwoch 311 Asätz
Audio
A1 Richtung Stad
Accident um Freideg de Mëtteg huet fir Stau vu puer Kilometer gesuergt
Fotoen
Dëse Samschdeg
Ëffnungszäite vun oppener Schwämm zu Diddeleng gi wéinst erwaartem Undrang ugepasst
25
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Spearphishing
De Lëtzebuerger Staat war op Nationalfeierdag Zil vu Phishing
Symbolbild vun enger Brëtsch an enger Ambulanz
Hat warscheinlech e Malaise
67 Joer alen Trakterchauffer stierft no Accident zu Réimech
2030 a Saudi-Arabien
Paulette Lenert als Kommissärin fir d'Weltausstellung zu Riad confirméiert
Luxembourg Institute of Health
Patienten a Fuerschung verbannen, fir méi effikass Behandlungen
Video
Fotoen
Nei Plattform vun der Croix-Rouge
Et sinn nei Forme vum Benevolat entstanen
Fotoen
0
De CGDIS mellt
Aacht Blesséierter am Stroosseverkéier an de leschte Stonne, Samu war zweemol am Asaz
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.