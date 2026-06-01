Bei groussherzoglecher VisittPoliceschoul offiziell an "École de Police Grand-Duc Guillaume" ëmbenannt

E Méindeg stoung fir de Grand-Duc Guillaume eng Visitt an der Cité policière Grand-Duc Henri um Findel um Programm, hei war ënnert anerem och de Minister Léon Gloden dobäi.
Wéi den Inneministère an engem Post op Facebook matdeelt, ass am Kader vun dëser Visitt dann och d'Policeschoul offiziell an "École de Police Grand-Duc Guillaume" ëmbenannt ginn. Dëst wier "en Zeeche vun der enker Verbonnenheet tëscht der Lëtzebuerger Police an der groussherzoglecher Famill", sou den Inneministère weider. Och den dagdeeglechen Asaz vun de Policebeamte sollt mat dësem Gest geéiert ginn.

Am Kader vun der Visitt gouf iwwerdeems och den neie Fändel vum Policecorps un d'Police iwwerreecht. Och de Generaldirekter vun der Police Pascal Peters war wärend der Visitt present.

Liest hei den offizielle Communiqué vun der Police zur Visitt vum Groussherzog Guillaume

