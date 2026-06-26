En éischten Accident gouf et deemno kuerz no 19 Auer op der A6 tëscht Léiweng an dem Beetebuerger Kräiz. Hei sinn en Auto an e Moto anenee gerannt. Eng Persoun gouf dobäi blesséiert a vum Samu-Noutdokter versuergt. Weider um Asaz waren d'Pompjeeë vu Beetebuerg an dem Réiserbann souwéi d'Ambulanciere vu Beetebuerg.
Kuerz no 20 Auer en Donneschdeg hat et iwwerdeem an enger Kummer an der Rue Bellevue zu Nouspelt gebrannt. Och hei war de Samu-Noutdokter am Asaz. Dat zesumme mat zwou Stater Ambulanzen, fir no engem Blesséierten ze kucken. Fir de Brand ze läschen, waren d'Pompjeeë vun den Zentere Kielen, Koplescht a Mamer am Asaz.
Zu Hiefenech Um Knaeppchen war dann nach en Auto kuerz virun 23 Auer accidentéiert. Och hei gouf eng Persoun verwonnt. D'Ambulancieren aus der Fiels an d'Pompjeeë vun Hiefenech waren op der Plaz.
Zwee Blesséierter gouf et an der Nuecht op e Freideg géint 2 Auer um CR118 tëscht Angelsbierg an der Fiels, nodeems en Auto an e Bam gerannt war. Och hei war de Samu-Noutdokter am Asaz, grad ewéi d'Ambulanciere vu Miersch an aus der Fiels an d'Pompjeeën aus der Fiels a Waldbëlleg.