Invité vun der Redaktioun (3. Mäerz)Geert van Beusekom, President vun Ances, Fachverband vu sozialer Aarbecht an Erzéiung

“Erzéien als Beruff” ass den Titel vun enger Table ronde, déi Ances en Dënschdeg den Owend organiséiert. Ances, dat ass de Fachverband am Beräich vun der sozialer Aarbecht an der Erzéiung hei am Land. Iwwer den Erzéier-Beruff schwätze mer mam President Geert van Beusekom. E Beruff, deen de Mënsch begleet vun der Pouponnière bis an d’Altersheem. Déi Villfältegkeet, d’Erausfuerderungen a wéi de Fachverband zu engem Social-Media-Verbuet steet, diskutéiere mer mat eisem Invité vun der Redaktioun Geert van Beusekom live um 8 Auer.
