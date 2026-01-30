RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Pestiziden a Lëtzebuerger ÄppelGesonde Snack oder Gesondheetsrisiko?

Tim Morizet
Eng nei europäesch Etüd weist grouss Pestizidréckstänn an Äppel, dorënner och an dräi Prouwen, déi aus dem Grand-Duché komm sinn.
Update: 30.01.2026 06:33
Pestiziden an eisen Äppel
Bei Prouwe vun Äppel aus 13 EU-Länner koumen der 3 aus Lëtzebuerg. Bei engem goufe bis zu 7 Pestizide festgestallt. En Negativ-Rekord.

Den Apel gëllt zanter Joerzéngten als Symbol fir gesond Ernärung. Eng nei europäesch Etüd vum Pesticide Action Network Europe stellt dat Bild awer massiv a Fro. Bei rezenten Analysen, déi d’ONG an Optrag ginn huet, koum eraus, datt 90 Prozent vun de konventionell produzéierten Äppel an Europa Pestizidréckstänn hunn. 59 Prouwen aus 13 verschiddene Länner goufen ageschéckt. Déi 3 Prouwen, also eng gutt hallef Dosen Äppel, déi aus dem Grand-Duché an d’Etüd ageschéckt goufen, ware positiv.

„Net fir kleng Kanner gëeegent“

Fir d’Claire Wolff vum Mouvement Ecologique ass dat Resultat beonrouegend. „Dat, wat mech am meeschte schockéiert huet, ass, datt PAN Europe op d’Resultat komm ass, datt frësch konventionell Äppel am Fong net fir kleng Kanner gëeegent sinn.“ Et besteet en duebele Standard, esou de Mouvement. Wärend veraarbecht Liewensmëttel fir Kanner eng Nulltoleranz fir Pestiziden hunn, dierfen déi selwecht Substanzen a frëschem Uebst nach enthale sinn. „Eltere solle besonnesch oppassen a fir kleng Kanner op ongesprëtzten oder Bio-Äppel zréckgräifen“, sou d’Claire Wolff.

Vill Äppel si mat Pestizide belaascht
Vill Äppel si mat Pestizide belaascht
© Eric Ebstein - rtl.lu

De Problem vum „Pestizid-Cocktail“

Déi gréisste Suerg vum Rapport vu PAN Europe ass de sougenannte Pestizid-Cocktail. An de meeschte Prouwen – och an de Lëtzebuerger – goufe méi wéi ee Pestizid nogewisen. Dës wieren zwar individuell ënnert den erlaabten EU-Normen, mee: „D’Wiesselwierkunge vun dëse Substanzen ënnerteneen si bis haut net genuch erfuerscht“, esou d’Claire Wolff.
Besonnesch fir kleng Kanner ass dat problematesch. An den éischte Liewensjoren entwéckele sech den Immun-, Hormon- a Nervesystem. Vill Pestizidwierkstoffer stinn am Verdacht, kriibserreegend oder hormonstéierend ze sinn.

„Iergendwann geet et duer“

Nach méi däitlech gëtt d’Blanche Weber, d’Presidentin vum Mouvement Ecologique. Si schwätzt vun „alarmanten an erschreckende Resultater“ a geet bei hire Conclusioune méi wäit: „Mir hu laang diskutéiert, ob mir solle soen, datt kleng Kanner keng konventionell Äppel méi solle iessen. Mä iergendwann geet et duer.“

D’Blanche Weber erënnert drun, datt et net bei dëser Etüd géif bleiwen. Analysen hätten an de leschte Joren och Pestiziden am Drénkwaasser an esouguer an den Hoer vun alle getestete Kanner zu Lëtzebuerg nogewisen. „D’Politik reagéiert an eisen Aen net adequat. Et gëtt vill analyséiert a diskutéiert, mee et feelt u konkretem Handelen“, esou d’Kritk. Gefuerdert ginn ënner anerem méi Bio-Liewensmëttel a Crèchen, Spideeler an Altersheemer.

D’Pressekonferenz vum Mouveco
© Eric Ebstein - rtl.lu

Uebstbaueren relativéieren

De Jean-Claude Müller, President vum Verband vun de Lëtzebuerger Uebstbaueren, gesäit dat liicht anescht. Hie weist drop hin, datt d’Äppel aus Lëtzebuerg ënnert de gesetzleche Grenzwerter leien. „All d’Produkter, déi agesat ginn, si zougelooss an duerch europäesch Autoritéiten evaluéiert“, seet hien.

D’Lëtzebuerger Veterinär- a Liewensmëttelverwaltung (ALVA) féiert iwwerdeems reegelméisseg Kontrollen an Analysen duerch. Tëscht 2009 an 2025 goufen 182 Äppelprouwen analyséiert, dorënner 97 aus lëtzebuergescher Produktioun. „A kengen eenzege Fall gouf bei lëtzebuergeschen Äppel eng net-konform Pestizidbelaaschtung festgestallt. Dat bedeit kloer: Lëtzebuerger Äppel si gutt fir z’iessen,“ heescht et vum Landwirtschaftsministère.

Gläichzäiteg betount de Jean-Claude Müller, datt d’Baueren Efforte maachen, fir de Pestizidasaz ze reduzéieren. Et géif massiv an d’Berodung, Alternativen an nei Methoden investéiert ginn, ewéi zum Beispill biologesch Schädlingskontroll. D’Zuel u Produzenten, déi mat Planzeschutzmëttel schaffen, géing lues – awer sécher – erof, esou de Verband. Dat och duerch dat lëscht Agrargesetz a Primmen fir d’Ewechloosse vu Mëttel ob spezifesche Fläschen. „Dat ass esou wäit gaangen, datt de Budget carrement wäit iwwergraff gouf an, datt net genuch Budget do war. Dat beweist jo awer, datt d’Bauere wëlleg sinn,“ esou de President vun den Uebstbaueren.

Zanter 2016 konnt den Asaz vu Planzeschutzmëttel ëm méi wéi 50 % reduzéiert ginn, heescht et ob Nofro hi beim zoustännege Ministère. Am Uebstbau wieren 2024 am Ganzen op 89 vun 198 Hektar Flächen ouni Fungiziden an Insektiziden ugebaut ginn.

Am meeschte gelies
Detailer no Messerattack um Lampertsbierg
Täter hat Rendez-vous mam spéideren Affer fir Visitt vu Wunneng
Vun 2027 un
D'Belsch plangt eng Autobunns-Tax fir auslännesch Chaufferen
49
Unisex-Toiletten a Schoulen
CSV-Fraktioun iwwerrascht iwwer Annonce a schwätzt sech oppen dogéint aus
Video
Eng Spuer zou an Tempo 70
Kilometer laange Stau um éischten Dag vun Aarbechten an Tunnelle Grouft a Stafelter
Audio
Fotoen
17
Grouss ugeluechte Réckruffaktioun
ALVA rifft 31 Mëllechproduite fir Puppelcher zeréck
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Permis agezunn
Mat 174 amplaz 90 km/h iwwer d'A1
+++Newsticker: D'Aktualitéit op ee Bléck+++
Bei Ugrëff: Iran dreet mat Attacken op US-Basen a Flugzeugträger
LIVE
Invité vun der Redaktioun (30. Januar)
Unisex-Toiletten: Ech hoffen, dass d'Koalitioun doduerch net an d'Toilette fält
Video
Audio
17
D'CCDH presentéiert hire Rapport
Consultativ Mënscherechtskommissioun CCDH
Fäll vu Mënschenhandel an der Aarbechtswelt huelen zou
Video
Audio
Fotoen
1
Permis agezunn
Mat 174 amplaz 90 km/h iwwer d'A1
+++Newsticker: D'Aktualitéit op ee Bléck+++
Bei Ugrëff: Iran dreet mat Attacken op US-Basen a Flugzeugträger
LIVE
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.