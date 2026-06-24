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SantésministèreHëtzt a Medikamenter: Wichteg Recommandatioune bei héijen Temperaturen

RTL Lëtzebuerg
Bei grousser Hëtzt ass et wichteg, genuch ze drénken a sech virun der Sonn ze schützen.
Update: 24.06.2026 14:47
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E puer Medikamenter kënnen d'Dehydratioun fërderen, d'Regulatioun vun der Kierpertemperatur stéieren oder bei enger Hëtztwell manner gutt verdroe ginn.

Besonnesch betraff sinn eeler Leit, Persoune mat chronesche Krankheeten an déi, déi verschidde Medikamenter gläichzäiteg anhuelen.

Ausserdeem kënnen e puer Medikamenter d'Haut méi empfindlech géint d'Sonn maachen. Dëst gëllt ënner anerem fir verschidden Antibioticken, entzündungshemmend Medikamenter an Antidepressiva.

D'Gesondheetsdirektioun erënnert drun, datt eng Behandlung ni ouni medezinesche Rot geännert oder ënnerbrach soll ginn. Selbstmedikatioun ass wärend Periode mat grousser Hëtzt ganz besonnesch net recommandéiert.

Wann Onkloerheete bestinn, soll ee sech un en Dokter oder Apdikter wenden.

Et ass och wichteg, d'Virschrëfte fir d'Lagerung vu Medikamenter anzehalen, well héich Temperaturen hir Qualitéit beaflosse kënnen.

Déi wichtegst Reegele bleiwen: reegelméisseg Waasser drénken, sech op kille Plazen ophalen, laang Belaaschtunge vun Hëtzt vermeiden a bei Froen een Dokter oder Apdikter kontaktéieren.

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