Background am Gespréich (27. Juni) Hëtztwell zu Lëtzebuerg

D’Temperature vun 40 Grad, déi zu Lëtzebuerg nach virun e puer Joer kaum virstellbar waren. Wéi aussergewéinlech ass dës Hëtztwell wierklech? Gëtt dat do déi nei Realitéit? A wat heeschen esou Caniculle fir eis Gesellschaft: d’Gesondheet, d’Landwirtschaft, d’Aarbechtswelt an eis Stied?
Doriwwer diskutéieren mer e Samschdeg zesumme mam:
Andrew Ferrone, Klimatolog an Direkter fir europäesch an international Affären am Ëmweltministère
Charel Ferring, President vun der Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren
Dr. David Heck, Generalist
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"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU an um RTL Play zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen " Background " wielen.