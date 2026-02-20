Invité vun der Redaktioun (20. Februar)Inneminister Léon Gloden

D’Kriticken aus Lëtzebuerg goufe manifestement iwwerhéiert. Dës Woch huet den däitschen Inneministère matgedeelt, datt d’Grenzkontrollen nach emol ëm sechs weider Méint verlängert ginn.
Wéi reagéiert de Lëtzebuerger Inneminister Léon Gloden dorobber? Firwat kritt hie sech bei der däitscher Schwësterpartei net méi Gehéier verschaf? Dat wëlle mer e Freideg de Moie vum CSV-Minister um 8 Auer als eisen “Invité vun der Redaktioun” wëssen. Donieft geet et mam Léon Gloden och iwwert d’Ëmsetzung vum europäeschen Asyl- a Migratiounspak, déi Associatiounen an d’LSAP als ze vill repressiv beschreiwen.
