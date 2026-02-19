RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

DigiRallye vu Bee SecureZanter iwwer 10 Joer digital Opklärung fir Kanner

Monica Camposeo
En Donneschdeg de Moie sinn am Forum vum Campus Geesseknäppchen d’Luuchten ausgaangen. De Stroum gouf vun de Mataarbechter vu Bee Secure ausgeschalt. Digital Opklärung ganz analog, dat ass d’Iddi vun dëser Editioun vum DigiRallye.
Update: 19.02.2026 19:30
© Monica Camposeo

A verschiddenen Ateliere léieren d’Kanner aus de Maison Relaisen op enger ganz analoger Art a Weis, op wat een an der digitaler Welt oppasse muss. Déi meeschte Kanner an der Primärschoul kéinten nach net esou vill mat soziale Medien oder Internet-Accounts ufänken, erkläert d’Elise Laera vu Bee Secure. Si ass responsabel fir d’Organisatioun vum DigiRallye. Dofir wier et méi ugepasst, d’Atelieren analog ze halen. Fir zum Beispill de Kanner ze weisen, wéi ee spéider seng Konte privat hält, gëtt mat der Analogie vun engem klassesche Freundebuch geschafft.

DigiRallye vu Bee Secure
En Donneschdeg de Moie sinn am Forum vum Campus Geesseknäppchen d’Luuchten ausgaangen. De Stroum gouf vun de Mataarbechter vu Bee Secure ausgeschalt.

Dat gëtt ee jo och just senge Kolleege weider. A wann een eppes an d’Buch vun engem Frënd oder enger Frëndin raschreift, muss ee bedenken, dass deenen hir Kolleegen dat jo och gesinn. Esou léisst sech ganz gutt erklären, wéi wichteg et ass, gutt z’iwwerleeën, wat ee wëll vu sech Präis ginn. Duerch d’Aufgaben, déi d’Kanner an den ënnerschiddlechen Atelieren erleedegen, kréie si Punkten, déi hinnen zum Schluss hëllefen, de Stroum erëm un d’Goen ze bréngen. Esou dass si sech selwer ganz analog den Zougank an déi digital Welt verschafen.

Op zwee Deeg hunn an der Fuesvakanz iwwer 100 Kanner deelgeholl. Déi éischt Ausgab war 2015, zanterhier gëtt den DigiRallye fir d’Kanner aus den Zyklen 3 a 4 aus de Maison Relaisen zwee Mol d’Joer organiséiert.

© Monica Camposeo
© Monica Camposeo
© Monica Camposeo
© Monica Camposeo
© Monica Camposeo

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Am meeschte gelies
Buergbrennen 2026
Wou gëtt wéini de Wanter verbrannt?
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Eng hallef Sekonn Ecart: Gold fir Norwegen an der Nordescher Kombinatioun
Video
22
Ramadan
Méi wéi just daagsiwwer net iessen an drénken
Video
Audio
Fotoen
22
Al Traditioun
Zu Réimech huet op Äschermëttwoch nees de Stréimännche gebrannt
Video
Fotoen
0
Wolz
Police sicht no Accident mat Farerflucht no Zeien
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Lafen, fir Hoffnung ze ginn
E Scheck vun iwwer 30.000 Euro geet un d'Fondatioun Kriibskrank Kanner
Video
An der Gemeng Wolz
Aktuell keen Drénkwaasser an der Rue Eisknippchen zu Wegdichen
Conseil supérieur de la Sécurité Sociale
Dokteren an Zänndoktere kréie fir 2025 a fir dëst Joer näischt bäi
Péiteng
Mann iwwerfält Affer zweemol um selwechten Dag
Join the community
RTL ass vun elo un och op YouTube present
Video
Zuele vun der Santé
D'Nei-Infektioune mat der Gripp sinn ëm 42 Prozent gefall
Fotoen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.