Invité vun der Redaktioun (6. Mäerz)Jasmine Winandy, Co-Spriecherin vun de jonke Gréngen

D’Verschlechterung vun der mentaler Gesondheet bei de Jonken ass eng vun de Prioritéiten, déi sech déi nei Spëtzt vun de jonke Gréngen op de Fändel geschriwwen huet. E Social media-Verbuet gesäit déi gréng Jugendpartei awer kritesch. Ënnert anerem doriwwer schwätze mer een Dag virum grénge Kongress mat der neier Co-Spriecherin vun de jonke Gréngen Jasmine Winandy. Si ass um 8 Auer eis Invitée vun der Redaktioun. Donieft geet et ënnert anerem ëm de politeschen Engagement vu Jonken a wat déi jonk Gréng maachen, fir datt déi sech grad bei hinnen eng Memberkaart huelen.
