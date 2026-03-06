RTL TodayRTL Today
Invité vun der Redaktioun (6. Mäerz)Jasmine Winandy, Co-Spriecherin vun de jonke Gréngen

Claude Zeimetz
Um Donneschdeg ass de Kongress vun deene Gréngen Theema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".
06.03.2026

D’Verschlechterung vun der mentaler Gesondheet bei de Jonken ass eng vun de Prioritéiten, déi sech déi nei Spëtzt vun de jonke Gréngen op de Fändel geschriwwen huet. E Social media-Verbuet gesäit déi gréng Jugendpartei awer kritesch. Ënnert anerem doriwwer schwätze mer een Dag virum grénge Kongress mat der neier Co-Spriecherin vun de jonke Gréngen Jasmine Winandy. Si ass um 8 Auer eis Invitée vun der Redaktioun. Donieft geet et ënnert anerem ëm de politeschen Engagement vu Jonken a wat déi jonk Gréng maachen, fir datt déi sech grad bei hinnen eng Memberkaart huelen.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d’Emissioun dono och am Replay ze fannen.

