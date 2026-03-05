RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

EU-Léisung als PrioritéitSocial-Media-Verbuet fir Jonker zu Lëtzebuerg

Tim Morizet
D’Lëtzebuerger Regierung ass sech am Prinzip eens: Eng Alterslimitatioun fir Social Media ass néideg, fir Kanner a Jugendlecher besser ze schützen.
Update: 05.03.2026 19:30
Social-Media-Verbuet fir Jonker zu Lëtzebuerg
D’Lëtzebuerger Regierung ass sech am Prinzip eens: Eng Alterslimitatioun fir Social Media ass néideg, fir Kanner a Jugendlecher besser ze schützen.

D’Justizministesch Elisabeth Margue plädéiert awer fir eng europäesch Approche. “Mir si fir eng Alterslimitatioun. Mir setzen eis och op europäeschem Niveau dofir an, well mer der Meenung sinn, datt mer vill méi Kanner schützen, wa mer eng europäesch Léisung hunn an datt se och méi einfach ëmsetzbar ass.“ Eng EU-Léisung hätt den Avantage, datt se fir all Memberstaaten gëllt a méi einfach vis-à-vis vun internationale Plattformen duerchzesetzen ass. Gläichzäiteg hält d’Regierung sech awer eng national Alternativ op. Sollt op europäeschem Niveau net séier genuch eppes geschéien, kéint Lëtzebuerg och selwer aktiv ginn. “Wa bannent sechs bis zwielef Méint näischt op EU-Niveau geschitt, wäerte mir och national aktiv ginn“, esou d’Margue. En Aarbechtsgrupp schafft dofir schonn un enger méiglecher nationaler Strategie.

Gesondheetsrisiken duerch exzessive Konsum

Fir vill Fachleit ass den Debatt net nëmme politesch, mee och gesondheetlech motivéiert. De Jugendpsychiater Dr. Gerhard Ristow gesäit besonnesch beim exzessive Gebrauch vu Social Media Risiken. “Mir wëssen: e Medienkonsum vun iwwer véier Stonnen a méi ass e Konsum, deen ee vum richtege Liewen ofhält – an dat ass an deem Beräich vun enger Sucht anzestufen.“ Besonnesch problematesch wier, datt sozial Kompetenzen a real Interaktiounen an den Hannergrond geroden. Amplaz Konflikter am richtege Liewen ze léisen, kéinte Jonker op Social Media einfach Leit blockéieren oder ignoréieren. Gläichzäiteg warnt de Psychiater virun ze einfache politesche Conclusiounen. Ob e Social-Media-Verbuet wierklech e positiven Effekt hätt, misst nach duerch Daten an international Vergläicher bewise ginn.

Oppositioun dréckt op méi séier Mesuren

An der Chamber ginn d’Meenungen deels wäit auserneen. Verschidde Parteien aus der Oppositioun fuerderen eng séier a méi strikt Regulatiounen.

Den LSAP-Deputéierte Ben Polidori, deen eng eege Gesetzespropos deposéiert huet, warnt virun enger “verluerener Generatioun”, wann d’Politik ze laang waart. „D’Konsequenz wier, datt mer nach eng Kéier eng ganz Generatioun u Jonker de soziale Medie géifen iwwerloossen. Mir si kloer fir e Verbuet bis 13 Joer an eng Reglementatioun tëscht 13 a 16 Joer.“

Och bei déi gréng gëtt d’Theema als dréngend ugesinn. De François Benoit gesäit virun allem d’Plattformen an der Responsabilitéit: “D’Plattforme si kee rechtsfräie Raum. Dofir ass et wichteg, datt mer do prioritär regléieren.” An der aktueller Situatioun wier e Verbuet fir Jonker ënner 16 Joer duerchaus ubruecht, esou de Politiker, betount awer gläichzäiteg d’Wichtegkeet vun enger méi strenger Regulatioun vum Contenu.

Dateschutz an technesch Léisungen

Eng zentral Fro am Debatt ass d’Ëmsetzung. Wéi kann een iwwerhaapt kontrolléieren, wéi al d’Benotzer op Social Media sinn, ouni dobäi massiv Date vu Kanner ze sammelen? Kritiker warnen och virun Dateschutz- a Kontrollinstrumenter fir d’Altersverifikatioun. Dozou gehéiert och d’Piratepartei. De Ben Lommel: “Wann een d’Leit wëll schützen, muss een och iergendwéi Kontroll driwwer hunn. A fir Kontroll ze hunn, muss een Donnéeë vun de Leit hunn – an do läit de grousse Problem fir eis.”

D’Regierung denkt ënner anerem un technesch Léisunge wéi den europäeschen digitale Portmonni. “Eng Basis kéint den digitale Portmonni sinn, wou d’Plattform just d’Informatioun kritt: al genuch – jo oder nee”, erkläert d’Justizministesch Margue. Domat géifen d’Plattformen nëmmen d’Bestätegung vum Alter kréien, ouni op aner perséinlech Donnéeën zouzegräifen.

Och privat Initiativen um Marché

Nieft der politescher Debatt entstinn och privat Léisungen. Den Telekom-Provider Tango huet rezent eng Offer fir Kanner lancéiert, bei där Elteren den digitale Konsum iwwer eng App limitéiere kënnen. „L’objectif n’est pas une surveillance permanente, mais l’accompagnement progressif vers une autonomie numérique et responsable“, erkläert den Tango-Spriecher Jonathan Mazza. D’Offer soll Elteren hëllefen, d’Notzung vum Smartphone a Social Media besser ze encadréieren, ouni datt et direkt ëm e gesetzlecht Verbuet geet.

EU-Text oder national Tëscheléisung – de politeschen Debatt ass op. Mä egal wéi: Jugendschutz um Handy wäert net just eng Fro vu Gesetzer sinn, mee och vu Responsabilitéit – bei de Plattforme selwer, den Elteren an an der Schoul.

Am meeschte gelies
Rapatriement aus Noem Osten
Zwee Volle mat Lëtzebuerger um Findel gelant
Video
Audio
Fotoen
57
Coupe am Futtball
Déifferdeng eliminéiert Stroossen no geckeger Verlängerung, Biissen schockt Munneref an Nospillzäit
Video
Fotoen
2
Jean Asselborn iwwer Konflikt am Noen Osten
Changement vu Regimmen duerch Krich hätt nach ni funktionéiert
Video
49
Autoritéite bleiwe virsiichteg
Terror-Alerte zu Lëtzebuerg bleift um Niveau 2
Wéinst E-Mail un d'Press
Wiessel am Conseil des gouverneurs vun der Uni Lëtzebuerg
6
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Fakultéit fir Droit, Economie a Finanzen
Doyenne reagéiert op Virwërf ronderëm Wal am Conseil universitaire
0
En Donneschdeg am Nomëtteg
Néng Blesséierter am Stroosseverkéier bannent emol net zwou Stonnen
Police
Dat 12 Joer aalt Sophia Vakova gëtt zënter dem Mëttwoch vermësst
Naturverwaltung confirméiert
Am Raum Wëntger gouf e Wollef nogewisen
Stater Geriicht
16 Joer Prisong, dovun 10 mat Sursis probatoire, fir Haapttäter vun déidlecher Messerpickerei zu Bouneweg
Wéini gi lesbesch Koppele automatesch als Elteren unerkannt?
"Mir waarde just nach op den Avis vun der Ethikkommissioun"
3
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.