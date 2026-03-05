RTL TodayRTL Today
Krich am Noen OstenLuxair-CEO ass "immens houfreg", nodeems iwwer 200 Leit rapatriéiert goufen

Christophe Hochard
Ian Pocervina
Nodeems zwee Rapatriementsflich aus dem Noen Osten en Donneschdeg um Findel gelant sinn, huet de Gilles Feith vun enger grousser Koordinatioun geschwat an ënnerstrach, datt een houfreg wier, d'Lëtzebuerger a kuerzer Zäit a Sécherheet bruecht ze hunn – regulär Flich op Dubai wäert d'Luxair awer bis op Weideres net méi maachen.
Update: 05.03.2026 20:50
Luxair-CEO ass "immens houfreg", nodeems iwwer 200 Leit rapatriéiert goufen
De Luxair-Generaldirekter Gilles Feith huet en Donneschdeg vun enger grousser Koordinatioun geschwat, fir Lëtzebuerger zréck aus dem Noen Osten ze bréngen.

Am exklusiven RTL-Interview live vum Findel huet de Luxair-Generaldirekter Gilles Feith en Donneschdeg den Owend ënnerstrach, datt een “immens houfreg” wier, als “kleng Lëtzebuerger Airline” ënnert deenen éischte gewiescht ze sinn, déi Bierger aus dem Noen Oste rapatriéiert hunn. Eng 100 Leit a sämtlech Departementer wieren involvéiert gewiescht, fir dëst a sou kuerzer Zäit op d’Been ze stellen, an och mat de Ministère gouf déi ganzen Zäit koordinéiert, sou de Gilles Feith weider.

D’Arrivée vun den zwee Volle wier emotional gewiescht, schonn eleng, well an der zweeter Maschinn siwe Bëbeeë mat u Bord waren, erkläert de Generaldirekter vun der Fluchgesellschaft – bei der Landung vum éischte Vol hätten d’Leit geklappt a “Vive le Luxembourg” geruff.

En Donneschdeg sinn zwee Fligere mat Lëtzebuerger, déi aus dem Noen Oste rapatriéiert goufen, um Findel gelant: um kuerz viru 14 Auer ass déi éischt Maschinn mat 97 Passagéier ukomm, déi zweet mat weideren 104 Passagéier, dorënner néng Kanner, um 18.30 Auer.

Déi éischte Lëtzebuerger sinn en Donneschdeg kuerz viru 14 Auer um Findel gelant.
Rapatriement aus Noem Osten
Zwee Volle mat Lëtzebuerger um Findel gelant

Regulär Vollen op Dubai bis op Weideres vum Dësch

De Luxair-CEO huet awer och gewarnt, datt d’Situatioun an der Regioun weider volatil bleift an et ëmmer méi komplizéiert gëtt, well een d’Risiken analyséiere muss an och Slotte fir d’Fligere fanne muss. Trotzdeem géing een am konstante Kontakt mat de Luxair-Clientë bleiwen, dat iwwer Whatsapp-Gruppen, sou de Gilles Feith.

Mat Bléck an d’Zukunft sot de Luxair-CEO, datt een dovunner ausgeet, e Freideg den nächste Vol mat Lëtzebuerger u Bord kënnen ze empfänken – Detailer wollt hien allerdéngs keng nennen. Wat déi regulär geplangte Vollen op Dubai ugeet, kéint een dës duerch de Krich bis op Weideres net méi ubidden, sou nach de Gilles Feith um RTL-Mikro. Am Oktober géing een d’Situatioun nei analyséieren.

© Christophe Hochard
© Christophe Hochard
© Christophe Hochard
© Christophe Hochard

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Keng Fro vu Käschten, sou d’Yuriko Backes

Och d’Transport- an Defenseministesch Yuriko Backes war en Donneschdeg den Owend um Findel, fir déi éischt rapatriéiert Lëtzebuerger ze empfänken. Och si sot, datt eng enorm Koordinatioun néideg war, fir d’Lëtzebuerger – an och e puer EU-Bierger – sécher op de Findel ze bréngen.

D’Yuriko Backes bleift awer och besuergt ëm déi, déi nach an der Regioun festsetzen. Vill Leit hätten nuechtelaang net geschlof an et wier immens stresseg, net ze wëssen, wéi et viru geet.

Ugeschwat op d’Käschten, déi mat de Rapatriementer a Verbindung stinn, huet d’Yuriko Backes ënnerstrach, datt et hei ëm eng Investitioun a Lëtzebuerger an EU-Bierger géing goen. “Jo, dat wäert eppes kaschten”, sou d’Ministesch, déi dovun iwwerzeegt ass, datt d’Leit zréck bréngen eng absolut Prioritéit ass.

Sechs Deeg Krich am Noen Osten
Teheran gëtt weider bombardéiert, Zuel vun iraneschen Doudesaffer klëmmt op iwwer 1.200

Rapatriement aus Noem Osten
Zwee Volle mat Lëtzebuerger um Findel gelant
Video
Audio
Fotoen
57
Coupe am Futtball
Déifferdeng eliminéiert Stroossen no geckeger Verlängerung, Biissen schockt Munneref an Nospillzäit
Video
Fotoen
2
Autoritéite bleiwe virsiichteg
Terror-Alerte zu Lëtzebuerg bleift um Niveau 2
Wéinst E-Mail un d'Press
Wiessel am Conseil des gouverneurs vun der Uni Lëtzebuerg
6
6. Dag vum Krich am Noen Osten
Libanon mëscht sech an, Pëtrolspräisser klammen, Trump gëtt sech 15 vun 10 Punkten
Video
Commentairen
Visitt op Madrid
Groussherzoglech Koppel gouf am spuenesche Palais empfaangen
Video
Fotoen
EU-Léisung als Prioritéit
Social-Media-Verbuet fir Jonker zu Lëtzebuerg
Video
0
Fakultéit fir Droit, Economie a Finanzen
Doyenne reagéiert op Virwërf ronderëm Wal am Conseil universitaire
0
En Donneschdeg am Nomëtteg
Néng Blesséierter am Stroosseverkéier bannent emol net zwou Stonnen
Police
Dat 12 Joer aalt Sophia Vakova gëtt zënter dem Mëttwoch vermësst
Naturverwaltung confirméiert
Am Raum Wëntger gouf e Wollef nogewisen
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.