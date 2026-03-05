RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Sollt Fransouse rapatriéierenFliger vun Aire France konnt wéinst Rakéitebeschoss net zu Dubai landen

RTL mat AFP
D'Maschinn, déi vun Aire France gechartert gouf, war ouni Passagéier ënnerwee a sollt franséisch Staatsbierger, déi an der Regioun festsëtzen, zeréckbréngen.
Update: 05.03.2026 20:27
Eng Maschinn vun Aire France vum Fluchhafe Roissy - Charles de Gaulle.
Archivbild vun engem Fliger vun Air France.
© AFP

Eng Maschinn, déi vun Air France an d’Vereenegt Arabesch Emirater geschéckt gouf, fir franséisch Staatsbierger auszefléien, huet um Wee dohinner missten ëmdréinen. An der Regioun, an där de Fliger, deen zu Paräis gestart war, sollt landen, war Rakéitebeschoss festgestallt ginn.

De Fluch “deen eis Landsleit an déi Vereenegt Arabesch Emirater sollt siche goen, war dësen Owend gezwongen, wéinst dem Beschoss vun Rakéiten an der Zon ëmzedréinen”, huet de franséischen Transportminister Philippe Tabarot matgedeelt. D’Situatioun géif weisen, wéi instabil et an der Regioun ass a wéi Komplex Aktioune sinn, fir Leit aus der Geforenzon ze evakuéieren, esou de Minister weider. “Mir sinn eis Bewosst, wéi eng berechtegt Erwaardungen eis Landsleit op der Plaz hunn, awer just wann d’Sécherheetsbedingunge garantéiert sinn, kënne mir si zeréckbréngen”.

De Minister huet nach präziséiert, datt keng Passagéier um Bord vun der Maschinn waren. De Fliger war just op Dubai ënnerwee, fir Leit zeréckzebréngen.

Air France huet dëst och confirméiert. An engem Message heescht et, datt de Vol AF4190, dee vum Charles de Gaulle op Dubai fléie sollt, huet missten ëmdréinen.

Am meeschte gelies
Rapatriement aus Noem Osten
Zwee Volle mat Lëtzebuerger um Findel gelant
Video
Audio
Fotoen
57
Coupe am Futtball
Déifferdeng eliminéiert Stroossen no geckeger Verlängerung, Biissen schockt Munneref an Nospillzäit
Video
Fotoen
2
6. Dag vum Krich am Noen Osten
Libanon mëscht sech an, Pëtrolspräisser klammen, Trump gëtt sech 15 vun 10 Punkten
Video
Autoritéite bleiwe virsiichteg
Terror-Alerte zu Lëtzebuerg bleift um Niveau 2
Wéinst E-Mail un d'Press
Wiessel am Conseil des gouverneurs vun der Uni Lëtzebuerg
6
Weider News
Krich am Noen Osten
Luxair-CEO ass "immens houfreg", nodeems iwwer 200 Leit rapatriéiert goufen
Video
Fotoen
0
Visitt op Madrid
Groussherzoglech Koppel gouf am spuenesche Palais empfaangen
Video
Fotoen
Sechs Deeg Krich am Noen Osten
Teheran gëtt weider bombardéiert, Zuel vun iraneschen Doudesaffer klëmmt op iwwer 1.200
Video
0
Uni.lu-Professer iwwer Iran-Krich
"Ganz éierlech, ech sinn net sécher, wéi dat do op en Enn geet"
Video
Loftugrëff vum Iran op Israel.
Krich am Noen Osten
Selenskyj seet: Washington huet Ënnerstëtzung géint iranesch "Shahed"-Dronen ugefrot
D'Kristi Noem an den Donald Trump am Wäissen Haus bei enger Sëtzung mat der Vertrieder vun der FIFA am Kader vun der Weltmeeschterschaft 2026.
+++Newsticker: D'Aktualitéit op ee Bléck+++
Trump entléisst Ministerin fir Heemechtsschutz
LIVE
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.