Background am Gespréich (28. Februar)John Petry, Procureur Général d'État

Eng sophistiquéiert Finanzkriminalitéit am grousse Stil, d’organiséiert Kriminalitéit mat zum Beispill dem Drogeschmuggel via de Findel mee och laang Delaie vun de Prozeduren.
D’Justiz muss hannert d’Methode vun de Brigange gesinn, am beschte méi séier sinn an dierf sech net lax oder inaktiv ginn, mä brauch duerfir een op de Geriichter experimentéiert an effikasst Personal, déi néideg legislativ Mesuren an muss mat der Digitaliséierung Fouss halen.
Zanter engem Joer ass de John Petry Procureur Général d’État. Am Background dës Woch steet de Jurist eis Ried an Äntwert a wäert op d’Defie vun der Justiz ze schwätze kommen.
Eng Emissioun ouni laang Prozeduren an Delaien, mee vun de klore Messagen, an zwar deene vum John Petry.
