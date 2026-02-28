RTL TodayRTL Today
Background am Gespréich (28. Februar)John Petry, Procureur Général d'État

Roy Grotz
E Samschdeg ass de Procureur Général d'État eisen Invité an der Emissioun Background am Gespréich um Radio.
Update: 28.02.2026 06:59

Eng sophistiquéiert Finanzkriminalitéit am grousse Stil, d’organiséiert Kriminalitéit mat zum Beispill dem Drogeschmuggel via de Findel mee och laang Delaie vun de Prozeduren.

D’Justiz muss hannert d’Methode vun de Brigange gesinn, am beschte méi séier sinn an dierf sech net lax oder inaktiv ginn, mä brauch duerfir een op de Geriichter experimentéiert an effikasst Personal, déi néideg legislativ Mesuren an muss mat der Digitaliséierung Fouss halen.

Zanter engem Joer ass de John Petry Procureur Général d’État. Am Background dës Woch steet de Jurist eis Ried an Äntwert a wäert op d’Defie vun der Justiz ze schwätze kommen.

Eng Emissioun ouni laang Prozeduren an Delaien, mee vun de klore Messagen, an zwar deene vum John Petry.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

“Background am Gespréich” leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d’Emissioun op RTL.LU an um RTL Play zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik “Radio” bei Emissiounen “Background” wielen.

