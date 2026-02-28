RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Entrevue tëschent Regierung a GewerkschaftsfrontKI-Dësch soll d’Entwécklung um Aarbechtsmaart begleeden

Dany Rasqué
Déi Kënschtlech Intelligenz ass net méi aus der Aarbechtswelt ewech ze denken an de Statec geet an enger Etüd dovunner aus, datt 90 Prozent vun den Aarbechtsplazen am Land vun der KI impaktéiert sinn.
Update: 28.02.2026 07:01
KI-Dësch soll d’Entwécklung um Aarbechtsmaart begleeden
Entrevue tëschent Regierung a Gewerkschaftsfront

Ob positiv oder negativ bleift ofzewaarden, mä d’Gewerkschaften hunn natierlech eng ganz Rei Froen. Si wëllen zum Beispill wëssen, ob et zu engem Ofbau vun Aarbechtsplaze kënnt, ob d’Aarbecht sech verännert, ob d’Ufuerderungen un d’Salariéën sech veränneren, ob et Leit gëtt, déi do net méi kënne mathalen an ob ee muss iwwert hir Formatioun schwätzen. Iwwer all dës Froen hunn OGBL an LCGB am Staatsministère mat Vertrieder vun der Regierung diskutéiert. De Premier Luc Frieden hat invitéiert, fir iwwer rezent Bréiwer vun der Gewerkschaftsfront ze schwätzen an déi Kënschtlech Intelligenz war de Sujet, deen am Mëttelpunkt stoung.

D’Gewerkschafte waren Demandeur fir e KI-Dësch, wou Regierung, Patronat a Gewerkschaften zesummesëtzen. Dat mécht an hiren Ae Sënn, well mir sti viru groussen Erausfuerderungen, et gi gemeinsam Intressen a mir mussen eis prett maachen, betount d’OGBL President Nora Back.

“Dat do riskéiert, fir Lëtzebuerg méi grouss ze ginn, wéi d’Stolkris. Eleng vum Impakt op d’Aarbechtsplazen. Do ass et elo un eis Sozialpartner mat der Regierung, fir Verantwortung z’iwwerhuelen, dofir ze suergen, datt dat opgefaange gëtt an dat esou gutt wéi méiglech z’encadréieren.”

D’Entwécklung vum Aarbechtsmaart encadréieren, dat ass och eng vun de Prioritéite fir den LCGB-President Patrick Dury.

“Esou wéi mer dat an der Vergaangenheet och ob anere Plaze gemaach hunn, wéi mer hei am Land restrukturéiert hunn, musse mer Äntwerte fannen, déi d’Leit à l’aise setzen, déi de Leit erlaben iwwer Formatioune kënne matzekommen an am schlëmmste Fall kucken, wat maache fir d’Leit opzefänken, dass mer net virum existenziellen Abseits stinn.”

D’Gewerkschaftsfront hat d’Regierung relativ séier dovunner iwwerzeegt, datt e KI-Dësch néideg wier an de Premier Luc Frieden huet no der Reunioun annoncéiert, esou séier wéi méiglech sech mam Patronat an de Gewerkschafte wëllen zesummen ze setzen.

D’KI wier eng Transformatioun, déi ee positiv wéilt ugoen, d’Suerge vun de Leit, déi dovunner betraff sinn, géif een awer eescht huelen a begleeden. Ee wichtege Volet ass fir de Regierungschef d’Formatioun.

“Et muss een d’Leit ëmmer erëm adaptéieren un déi nei Technologien. Dat war och esou wéi Maschinnen an der industrieller Revolutioun entstane sinn. Déi hunn dozou gefouert, datt d’Leit op der Schmelz op eemol aner Formatioune kritt hunn. Ech mengen, dat ass ee wichtegen Deel, mä et geet och drëm. sech iwwerhaapt mat der kënschtlecher Intelligenz auserneenzesetzen.”

Och wann an der Entrevue tëschent der Regierung an der Gewerkschaftsfront haaptsächlech iwwer KI geschwat gouf, war et net deen eenzege Sujet. Et goung och ëm aarbechtsrechtlech Dossieren, wéi zum Beispill en Encadrement vun der Plattformaarbecht, wou et de Gewerkschaften hiert Zil ass, datt d’Leit e gereegelt Aarbechtsverhältnis kréien an et goung ëm d’Gesondheet. Et huet wéi Musek an den Ouere vun de Syndikater geklongen, datt d’Regierung verséchert huet, datt se net wëlles hätt, un de staarken ëffentleche Gesondheetssystem ze goen.

Am meeschte gelies
Abroch zu Leideleng
Poschen a Bijouen am Wäert vun e puer honnertdausend Euro geklaut - 5 presuméiert Täter gepëtzt
Manktem u Kommunikatioun
Gesondheetsministesch reagéiert op Kritik vu Parquet
Audio
27
Massegriewer ronderëm mexikanesche WM-Stadion
500 Säck mat mënschlechen Iwwerreschter ausgegruewen
4
Nom Accident op der A6 en Dënschdeg
D'Vitess bleift op enger Streck vu 500 Meter op 90 km/h limitéiert
Saharastëbs an der Atmosphär
An der Nuecht op e Samschdeg ass am Fall vu Reen och sougenannte "Bluttreen" méiglech
3
Weider News
Background am Gespréich (28. Februar)
John Petry, Procureur Général d'État
Video
0
Ekonomie
Héich Produktivitéit, déi awer stagnéiert
Video
Loyersdeckel an ëffentlech Baufirma
Déi Lénk fuerderen 180-Grad-Kéier am Logement
Video
Obligatoresch medezinesch Weiderbildung
Spéitstens 2028 soll ee System op de Schinne sinn
Video
Complément vie chère
D‘Regierung huet wëlles, eng nei finanziell Hëllef fir Stéit mat geréngem Akommes ze schafen
Réckruff
Kichelcher "Nic-Nac" zréckgeruff wéinst méiglecher Presenz vu Metallstécker
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.