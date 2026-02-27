E Camion, deem e Pneu geplatzt war, ass hei ëmgefall a krut d’Kalifornesch Mauer ze paken, déi beim Accident zerstéiert gouf.
Wéi d’Ponts et chaussées e Freideg an engem Schreiwes matdeelen, gouf nom Accident eng provisoresch Kalifornesch Mauer op dëser Plaz installéiert. Ma well et sech net ëm déi definitiv Mauer handelt, wäert d’Vitess op enger Streck vu 500 Meter op 90 Stonnekilometer limitéiert bleiwen. Dëst bis déi richteg Mauer op der Plaz installéiert wier. Déi entspriechend Aarbechte géife gemaach ginn, wann d’Stécker bis geliwwert wieren, wat an e puer Wochen de Fall wier.