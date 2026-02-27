RTL TodayRTL Today
Nom Accident op der A6 en DënschdegD'Vitess bleift op enger Streck vu 500 Meter op 90 km/h limitéiert

En Dënschdeg ass et op der Héicht vu Stroossen op der A6 zu engem méi uergen Accident komm.
Update: 27.02.2026 15:12
D’Kalifornesch Mauer op der A6 nom Accident.
© Domingos Oliveira / RTL

E Camion, deem e Pneu geplatzt war, ass hei ëmgefall a krut d’Kalifornesch Mauer ze paken, déi beim Accident zerstéiert gouf.

Wéi d’Ponts et chaussées e Freideg an engem Schreiwes matdeelen, gouf nom Accident eng provisoresch Kalifornesch Mauer op dëser Plaz installéiert. Ma well et sech net ëm déi definitiv Mauer handelt, wäert d’Vitess op enger Streck vu 500 Meter op 90 Stonnekilometer limitéiert bleiwen. Dëst bis déi richteg Mauer op der Plaz installéiert wier. Déi entspriechend Aarbechte géife gemaach ginn, wann d’Stécker bis geliwwert wieren, wat an e puer Wochen de Fall wier.

D'Schreiwes vu Ponts et chaussées
D’Schreiwes vu Ponts et chaussées
Camion ëmgetippt op der A6
Pneu geplatzt, Camion a kalifornesch Mauer gerannt an ëmgefall

© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.