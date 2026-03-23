Inclusioun an der Grondschoul - Neie Plang virgestallt

Chris Meisch
Lisa Weisgerber
D'Koordinatioun tëscht allen Acteure soll verbessert ginn.
Update: 23.03.2026 12:42
© René Pfeiffer / RTL

De Lëtzebuerger Educatiounsministère huet en neien Aktiounsplang virgestallt, fir d’Inclusioun am Fondamental weider ze stäerken an d’Schüler mat spezifesche Besoine besser ze begleeden.

Zanter 2017 gouf de System schonn däitlech ausgebaut, mat enger staarker Erhéijung vum Personal an neie spezialiséierte Strukturen: D’Zuel ass vu 645 am Joer 2017 op 1.902 am Joer 2025 geklommen. Trotz dëse Fortschrëtter stinn d’Schoulen haut virun neien Erausfuerderungen, besonnesch am Ëmgang mat ëmmer méi komplexe Situatiounen a Verhalensproblemer bei de Schüler. Den neie Plang setzt dofir op méi séier Interventiounen an eng verbessert Koordinatioun tëscht allen Acteuren.

© René Pfeiffer / RTL
© René Pfeiffer / RTL
© René Pfeiffer / RTL
© René Pfeiffer / RTL
© René Pfeiffer / RTL
© René Pfeiffer / RTL
© René Pfeiffer / RTL

Am Mëttelpunkt stinn ënner anerem Krisenteams an de Schoulen, déi bei akute Situatioune séier agräife kënnen, souwéi eng weider Verstäerkung vum spezialiséierte Personal. Parallel dozou ginn alternativ Betreiungsstrukturen ausgebaut, wéi spezialiséiert Klassen oder sozio-therapeutesch Zentren. Och d’Preventioun spillt eng méi grouss Roll mat engem verstäerkten Encadrement schonn am fréie Schoulalter.

Zousätzlech soll eng méi enk Zesummenaarbecht tëscht Schoulen, Elteren an Experte garantéiert ginn, ënnerstëtzt duerch en neien nationale Service fir d’Begleedung vu Famillen.

Reformen op administrativem Niveau an en neien Online-Portal sollen d’Prozedure vereinfachen a beschleunegen.

