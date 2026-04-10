RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Seuil vun Ënnerschrëften erreechtPetitioun fuerdert Lëtzebuergesch als Integratiounssprooch stäerken a se obligatoresch ze maachen

Joel Detaille
Nodeems d'Petitioun de Seuil iwwerschratt huet, wäert et warscheinlech zu engem ëffentlechen Debat an der Chamberplenière kommen.
Update: 10.04.2026 11:14

Eng weider Petitioun huet de Seuil vun den néidegen Ënnerschrëften erreecht. D’Lëtzebuergescht als Integratiounssprooch stäerken, andeems se obligatoresch muss geléiert ginn. Déi Fuerderung hu mëttlerweil eppes méi wéi 6.300 Leit ënnerschreiwen. Also schonn iwwer 800 méi wéi néideg, an nach ass se 30 Deeg laang online.

Och wann all d’Ënnerschrëften duerno natierlech nach musse validéiert ginn, kann een dervun ausgoen, dass et zu engem ëffentlechen Debat an der Chamberplenière wäert kommen.

De Petitionär argumentéiert a senger Petitioun, dass et am Alldag ëmmer méi Situatioune géif, wou d’Kommunikatioun op Lëtzebuergesch schwéier oder onméiglech gëtt. Dat net nëmmen am ëffentleche Secteur, mä och a ville Beräicher vum alldeegleche Liewen.

D’Zil mat dem Lëtzebuergeschen als Haaptintegratiounssprooch wier et net, Leit auszeschléissen, mä d’Integratioun ze stäerken an ze garantéieren, dass d’Lëtzebuergescht als national Sprooch och am Alldag erhale bleift.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.