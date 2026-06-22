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Ried vum Premierminister"Mir hu villes, op dat mir kënnen houfreg sinn"

RTL Lëtzebuerg
A senger traditioneller Usprooch um Virowend vun Nationalfeierdag huet de Luc Frieden de Wonsch ausgedréckt, "dass mir all zesummen un engem Strang zéien".
Update: 22.06.2026 17:50
Den Owend um 19:30 Auer gëtt d'Ried vum Premier Luc Frieden och am Video diffuséiert.
Den Owend um 19:30 Auer gëtt d'Ried vum Premier Luc Frieden och am Video diffuséiert.
© Screenshot Video

De Regierungschef ass an der traditioneller Ried um och kuerz op de rezenten Tripartite-Accord agaangen. Et wier een d'Defien a Suerge vum Land gemeinsam mat de Sozialpartner ugaangen. De Lëtzebuerger Wee wier dee vum "Mateneen": "Dofir wënschen ech mir op dësem Nationalfeierdag, dass mir all zesummen un engem Strang zéien: fir eng Gesellschaft, an där jidderee sech abrénge kann, fir e Sozialmodell, dee keen am Ree stoe léisst, fir eng Wirtschaft, déi dréint, déi innovativ ass an Aarbechtsplaze schaaft, fir e Liewensmodell, deen d’Limitte vun eisem Planéit respektéiert, fir e Land dat mat senge Partner an der Welt zesummeschafft."

Hie wier houfreg op Lëtzebuerg an och houfreg op den neie Staatschef.


"Mir hu villes, op dat mir kënnen houfreg sinn, an Nationalfeierdag ass e Moment, fir zesummen houfreg ze sinn. Houfreg op dat, wat Generatioune virun eis a mir selwer opgebaut hunn. Houfreg op dat, wat mir haut sinn. Houfreg op dat, wat mir nach kënnen a wëlle ginn. An houfreg och op eisen neie Grand-Duc Guillaume, deen, zesumme mat der Grande-Duchesse Stéphanie, déi éischt Méint vu sengem Règne op eng exemplaresch Manéier eist Land no banne verbonnen a no bausse representéiert huet."

Luc Frieden, Premierminister

D'Welt wier am Ëmbroch a vill Leit géinge sech zu Recht Suerge maachen. An Zäite vu villen internationale Konflikter a villen Onsécherheete wier et wichteg, datt mir eis op d'Gemeinschaft vun heiheem a vun Europa verloossen, sou de Luc Frieden. Well mir hätten e Choix: "Mir kënnen entscheeden, wéi mir als Gesellschaft dorop reagéieren. Mat Angscht. Oder mat Verantwortung. Mat Pessimismus. Oder mam Wëllen, zesummen no vir ze goen. A well de Lëtzebuerger Wee dee vum Mateneen ass, ass et och en europäesche Wee. An enger Welt vun Onsécherheet muss Lëtzebuerg mat sengen europäesche Partner zesummestoen. Fir seng Wäerter. Fir seng Sécherheet. A fir seng Zukunft. Well d’Zukunft ass keng Fatalitéit, se ass e Choix. Mir schreiwen eis eegen Zukunft – als Mënschen, als Land, an als Europa."

Lëtzebuerg wier gutt fir d‘Zukunft opgestallt, dovunner seet sech de Premier iwwerzeegt. Hien hätt Vertrauen an d'Zukunft vum Land an den Nationalfeierdag wier e gudde Moment, "fir un dat ze denken, wat mir gemeinsam hu mat alle Leit, mat deene mir eist Land deelen".

D'Ried vum Premier Luc Frieden um Virowend vun Nationalfeierdag

Message vum Staatsminister um Virowend vun Nationalfeierdag

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