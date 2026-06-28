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Haut-commissaire à la protection nationale Guy Bley"Mir hunn dës Woch gesinn, datt ee séier un d'Limitte kënnt"

Claude Zeimetz
Eng ganz Woch gouf et "Alerte Rouge" wéinst der Hëtzt am Grand-Duché.
Update: 28.06.2026 20:31
"Mir hunn dës Woch gesinn, datt ee séier un d'Limitte kënnt"
Dat seet den Haut-commissaire à la protection nationale Guy Bley iwwer d'Canicule hei am Land.

Rettungsdéngschter, Klinicken a Fleegepersonal waren déi lescht Deeg nawell gefuerdert. No enger Woch "Alerte rouge" wéinst der Hëtzt, huet den Haut-commissaire à la protection nationale Guy Bley am RTL-Owesjournal awer en éischter positive Bilan gezunn. D'Leit hätte mat Zäit gehollef kritt, well d'Autoritéite sech och fréi op déi annoncéiert Hëtzt preparéiert hätten. Vum 17. Juni un. D'Rettungsequippe goufe grad mat Bléck op Nationalfeierdag verstäerkt, dat mat Ambulanze vun der Arméi, dem Roude Kräiz an aus dem Privatsecteur.

All d'Ambulanze ware mobiliséiert

Wann an Zukunft méi dacks sou Hëtztwelle kommen, si mer do net awer un der Limitt? Déi Fro krut de Guy Bley gestallt. Den Haut-commissaire huet geäntwert, datt een effektiv gesinn hätt, datt d'Limitte séier erreecht kënne ginn, well ee ganz vill Moyene géif brauchen. De CGDIS hätt awer all seng Ressourcen, all Ambulanze mobiliséiert, fir all Noutfäll entgéinthuelen ze kënnen. Ënnerstëtzung aus dem Ausland, déi fir Nationalfeierdag vun de Lëtzebuerger Autoritéiten ugefrot gi war, gouf um Enn net gebraucht.

Besonnesch Tensiounen an de Spideeler am Süden

Déi lescht Woch gouf et mat Amenter Tensiounen an de Klinicken. Besonnesch am Süden vum Land. De Weekend hätt sech d'Lag awer nees berouegt. Ob et zu Lëtzebuerg eng Iwwerstierflechkeet gouf, déi op d'Hëtzt zréckzeféieren ass, géif een haut nach net gesinn, huet de Guy Bley am Interview mam Raphaëlle Dickes erkläert. Dat géif een déi nächst Deeg un Hand vun den Doudeschäiner gesinn.

D'Iwwerstierflechkeet wier op alle Fall ëmmer déi gréissten Angscht bei enger Canicule.

An den nächste Woche gëtt dann de Bilan gemaach, wéi gutt d'Ëmsetzung vum "Plan canicule" geklappt huet a wat ee fir Zukunft nach verbessere misst. Zum Beispill an de Schoulen oder mat eenheetleche Reegele fir d'Aarbecht dobaussen.

Merci un d’Leit!

De Guy Bley huet de Bierger a Biergerinnen och explizitt "Merci" gesot, datt si sech un d'Recommandatioune vun den Autoritéite gehalen hunn an op sech opgepasst hunn. Dat hätt dozou gefouert, datt et net zu Enkpäss komm wier.

Bilan Canicule

Mat 38,2 Grad um Findel an 41,4 zu Réimech hu mer zu Lëtzebuerg aussergewéinlech Deeg hannert eis. Jiddereen hat mat dësen aussergewéinleche Wiederkonditiounen ze kämpfen, virop awer eeler a vulnerabel Leit. Ma och d'Gesondheetspersonal an d'Rettungsdéngschter waren dauerhaft gefuerdert. De Jeannot Ries mat engem Bilan vun der leschter Woch.

Bilan vun enger Woch Canicule
41,4 Grad goufen zu Réimech gemooss. Déi héich Temperature ware schwéier fir jiddereen.

All d'Informatioune ronderëm d'Hëtztwell aus der leschter Woch fannt Dir an eisem Liveticker

+++ Newsticker: Hëtztwell zu Lëtzebuerg +++
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