Dir hutt d'Wuert (2. Mäerz)Online-Bedruchsmaschen

Pierre Jans
Phishing, Identitéitsfälschung, Love- a Romance-Scams. Bedrunn, beduckst, beklaut! A jidderee kann Affer ginn.
D‘Online-Arnaquen huelen zou a si ginn och mat Hëllef vu KI ëmmer méi professionell. Wéi kann ee bekannt an nei Bedruchsmaschen erkennen an iwwerhaapt evitéieren, drop eranzefalen? Wat ass nach ze maachen, wann een Affer ginn ass?

Mir klären Iech op, zesumme mat zwee Experten, dem Igor Loran vu BeeSecure an dem Tim Pauly vun der Police.

E Méindeg de Moie kuerz no 8 Auer heescht et: „Dir hutt d‘Wuert!“ Rufft eis live an d‘Emissioun un op den Telefon 13 30 oder schreift eis Är Froen a Bemierkungen elo schonn iwwer rtl.lu. Dir kënnt eis och eng Sproochnoriicht maachen iwwer WhatsApp op den 621 666 555.

