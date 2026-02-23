RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Ulafplaz fir Jonker am NordenNeien Hôpital de jour fir d'Jugendpsychiatrie zu Wolz

Tim Morizet
Den neien Hôpital de jour Nord fir d'Jugendpsychiatrie zu Wolz geet geschwë fir Patienten op. D’Zil: psychesch Krise stabiliséieren, Hospitalisatiounen evitéieren an d’Versuergung am Norde vum Land endlech ausbauen.
Update: 23.02.2026 19:50
Neien Hôpital de jour fir Jugendpsychiatrie zu Wolz
D’Zil vum neien Hôpital de jour Nord fir Jugendpsychiatrie ass Stabilisatioun vu psychesche Krisen, Evitéiere vun Hospitalisatiounen a Versuergung am Norden

Kleng Gruppenraim, Therapieflächen, Schoulzonen a Réckzuchsraim: d’Struktur ass prett. Wat nach feelt, sinn d’Patienten. Fir d’Responsabel ass dat awer just eng Fro vun e puer Deeg. Bis elo hu vill Famillen aus dem Éislek laang Weeër missen op sech huelen, fir eng spezialiséiert Behandlung ze kréien – meeschtens bis op de Kierchbierg.

“Mir hu global am ganze Land Problemer fir Kanner a Jugendlecher an der Santé Mentale versuergt ze kréien,” esou de medezineschen Direkter vum Centre Hospitalier du Nord, Dr Jean-Marc Cloos. “Am Norden ass et nach e bësse méi schlëmm gewiescht. Mir, also de Service National vun der Psychiatrie Juvenile, zesumme mam Centre Hosptialier du Nord, hunn eng Struktur elo opgemaach well et virdrun näischt hei gouf. Et gëtt eng am Süden, eng am Zentrum an elo och eng am Norden.”

Dagesklinik amplaz stationär Opnam

D’Konzept vum Hôpital de jour ass einfach: d’Jonker komme moies an d’Struktur a ginn owes nees heem. Sou bleiwe si an hirem gewinnten Ëmfeld, an de Kontakt mat Famill a Schoulkolleege geet net verluer.
Bis zu 15 Jonker tëscht 13 an 18 Joer kënnen hei gläichzäiteg betreit ginn. D’Dagesklinik ass als Tëschestuf geduecht – tëscht klassescher ambulanter Therapie an enger stationärer Hospitalisatioun. Fir vill Experten ass et e wichtege Schrëtt, well d’Zuel u psychesche Problemer bei Jonken an de leschte Joren däitlech geklommen ass.

© RTL-Grafik

Tëscht 2022 an 2024 sinn d’stationär Hospitalisatioune bei Jonken tëscht 0 a 17 Joer am Beräich Santé mentale zu Lëtzebuerg ëm 36 Prozent an d’Luucht gaangen.

Nei Erausfuerderungen an der Jugendpsychiatrie

De Jugendpsychiater Dr. Gerhard Ristow, deen Deelzäit an der Struktur zu Wolz wäert schaffen, observéiert eng Verännerung bei de Problemer, mat deene Jonker sech mellen: “Was angestiegen ist […] sind Störungsbilder wie Depression, Angststörung, somatoforme Störung […] aber auch das Thema Schulvermeidung ist mehr in den Fokus geraten.”

Déi klassesch schwéier Krankheetsbiller – wéi schizophreen Episoden – wieren net onbedéngt méi heefeg ginn. Mee Angschtstéierungen, Depressiounen oder psychosomatesch Problemer géifen ëmmer méi dacks diagnostizéiert ginn.

Gläichzäiteg ass d’Populatioun vu Lëtzebuerg an de leschte Jore staark gewuess. Dat féiert automatesch zu méi Fäll an domat och zu méi Drock op déi bestoend Strukturen, esou de Spezialist deen och d’Kanner- a Jugendpsychiatrie um Kierchbierg leet.

© Tim Morizet
© Tim Morizet
© Tim Morizet
© Tim Morizet
© Tim Morizet
© Tim Morizet
© Tim Morizet
© Tim Morizet
© Tim Morizet
© Tim Morizet

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Multidisziplinär Therapie am Alldag

D’Dagesstruktur zu Wolz setzt op eng breet Betreiung. Psychiateren, Psychologen, Educateuren, spezialiséiert Infirmieren, mee och Sport-, Musek- oder Ergotherapeute schaffen zesummen. De Programm ass strukturéiert: e gemeinsaamt Moiesiessen, individuell a Gruppentherapien, sportlech Aktivitéiten an eng intern Schoulstruktur, fir de Kontakt mam Léierprozess ze behalen. D’Zil ass net nëmmen d’Stabiliséierung, mee och d’Réintegratioun an den normale Liewensalldag.

Deel vun enger nationaler Strategie

Fir d’Santésministesch Martine Deprez ass de Projet zu Wolz en Element vun enger méi grousser Strategie ronderëm mental Gesondheet: “D’Mental Gesondheet ass extreem wichteg. Wann et mir net gutt geet, leid och de Kierper drënner – an ëmgedréint. Dat heiten ass ee Schrëtt an déi richteg Richtung.”

D’Regierung wëllt d’Offer regional ausbauen an d’Waardezäite reduzéieren. D’Struktur zu Wolz ass dobäi eng éischt Äntwert op de Besoin am Norden. Experten ënnersträichen awer, datt och an anere Regiounen – wéi am Osten oder Westen – an Zukunft änlech Dagesstrukturen néideg wieren.

Eng nei Perspektiv fir vill Famillen

Och wann d’Gebai nach roueg ass, ass d’Erwaardung grouss. Fir vill Famillen am Norde bedeit den Hôpital de jour eng nei Perspektiv: manner laang Trajeten, méi séier Hëllef an eng Betreiung, déi sech un den Alldag vun de Jonken upasst. Den 2. Mäerz sollen déi éischt Patienten empfaange ginn.

Am meeschte gelies
Tëscht Iechternach a Bitburg
Een Doudegen no Frontalkollisioun tëscht Auto a Camion - Streck bis Dënschdeg gespaart
Video
Fotoen
Fotosgalerien
Buergbrennen 2026
Video
Zu Luerenzweiler sténken d'Lompen
Eng schlecht Gestioun vun de Finanzen an eng illegal Zousazassurance suerge fir Ierger
Audio
10
Net fir ze laachen
Reen huet d'Fuesstëmmung op der 35. Schëfflenger Kavalkad erausgefuerdert
Video
Fotoen
1
Am Laf vum leschte Schouljoer
2024/25 goufen 312 Secondairesschüler aus der Schoul geheit
35
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Symbolbild vun enger Brëtsch an enger Ambulanz
Aus dem CGDIS-Bulletin
Zwee Blesséierter bei zwou Kollisiounen a Camion a Brand
Schlecht Wieder op Buergsonndeg
Wat geschitt, wann d'Buerg net brennt?
Video
Fotoen
Schlecht Zoustänn a Flüchtlingsstrukturen?
"Wann d’Deputéiert méi dacks kéimen, géing méi gebotzt ginn"
Video
Audio
Fotoen
Zwee Abriecher op der Flucht
Keng aktiv Sich méi am Raum Leideleng, weider Ermëttlunge lancéiert
D'Leitplanken hunn evitéiert, dass de Camion sech säitlech iwwerschloen huet.
Leitplank evitéiert Kopplabunz
E Camion ass um Rouscht an de Summerwee geroden a gouf just nach vu Leitplank gehalen
Video
Fotoen
Retail Report
Beim Leerstand stabiliséieren d'Zuele sech
Audio
Fotoen
2
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.