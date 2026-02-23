Wéinst dem miserabele Wieder um Sonndeg war et net ëmmer evident d’Buerg un d’Brennen ze kréien. Dës Erfarung hu se missen zu Lampech maachen. Fir d’Buerg vun de “Lampecher Fliichteschësser” a Flame stoen ze gesinn, huet ee misse Gedold matbréngen. Um 19 Auer war de Fakelzuch a Richtung Buerg ënnerwee. Wéinst dem ville Ree war d’Holz awer zolidd naass ginn. Dowéinst huet et méi laang gedauert, bis se zu Lampech de Wanter verbrenne konnten. Wéi d’Loft du bis ënnert d’Holz koum, ass et séier gaangen.
Prinzipiell ass et jo net erlaabt am Fräien eppes ze verbrennen. Wéinst der Traditioun vum Buergbrenne gëtt op deem Weekend e A zougedréckt.
Kéint eng Buerg um geplangten Dag net wei virgesinn ofgebrannt ginn, misst ee sech u verschidde Consignen halen. D’Buerg misst da fachmännesch demontéiert ginn. D’Holz kéint fir d’Joer drop op enger Plaz stockéiert ginn. Aner Materialie missten an engem Recyclingspark oder der Superdreckskescht ofgi ginn. Den Organisateur vum Buergbrennen dréit d’Responsabilitéit.
Kuckt hei nach emol d’Fotoe vu Buergbrennen 2026: