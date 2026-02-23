RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Retail ReportD'Verkafsfläch ass am Total gewuess, pro Awunner ass se awer zeréckgaangen

Pit Everling
An der Alimentatioun goufen zënter 2019 110 nei Butteker opgemaach.
Update: 23.02.2026 13:15
De Lex Delles huet e Méindeg de Moien de Retail Report presentéiert.
© Andreas Nebeling / RTL

D’Verkafsfläch ass am Total gewuess, pro Awunner ass se awer zeréck gaangen. Ënner anerem dat ass am neie “Retail Report” ze liesen. De véierte Rapport vum Detail-Commerce gouf e Méindeg de Moie vum Ekonomiesministère, dem Observatoire vun de Kleng- a Mëttelbetriber, der Luxembourg Confederatioun an der Chambre de Commerce presentéiert.

© Andreas Nebeling / RTL

Opfälleg ass nach, datt et grouss Ënnerscheeder jee no Secteur gëtt. An der Alimentatioun zum Beispill goufen zënter 2019 110 nei Butteker opgemaach. Eng ëmgedréint Evolutioun gouf et am Moude-Beräich. Hei sinn am selwechten Zäitraum 12% vun de Geschäfter verluer gaangen, sou de Retail Report. Beim Leerstand am Zentrum vun den Uertschafte gëtt et gutt Nouvellen. Do stabiliséieren d’Zuele sech, respektiv se gi liicht erof.

Am meeschte gelies
Net fir ze laachen
Reen huet d'Fuesstëmmung op der 35. Schëfflenger Kavalkad erausgefuerdert
Video
Fotoen
1
Privat-Residenz vum Donald Trump
Secret Service erschéisst arméierte Mann, deen a Mar-a-Lago agedrongen ass
Video
Cyclissem
Andy a Fränk Schleck sinn zeréck op der World Tour
Video
2
"7.01, dat ass eng verréckt Zäit"
Patrizia van der Weken leeft neie Lëtzebuerger Rekord iwwer 60 Meter
Video
12
Futtball-Championnat: BGL Ligue
Iwwerraschend Victoire vu Mamer zu Diddeleng, Munneref klappt Biissen
Video
Fotoen
8
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Zeienopruff
Am Raum Leideleng si presuméiert Abriecher op der Flucht
D'Leitplanken hunn evitéiert, dass de Camion sech säitlech iwwerschloen huet.
Leitplank evitéiert Kopplabunz
E Camion ass um Rouscht an de Summerwee geroden a gouf just nach vu Leitplank gehalen
Video
Fotoen
Am Laf vum leschte Schouljoer
2024/25 goufen 312 Secondairesschüler aus der Schoul geheit
25
Alkohol um Steier
Zwee Fürerschäiner agezunn an een Auto séchergestallt
Um Belair an zu Wuelessen
D'Police mellt nees eng Partie Abréch uechter d'Land an huet zwee Fäll erausgepickt
Déiereschutz-Petitioun huet déi néideg Ënnerschrëften
Géint organiséiert Heescherei mat Déieren
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.