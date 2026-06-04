RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Séieren Tram an de SüdenOppositioun an der Chamber freet: "Wéi séier kënnt en a wéi séier fiert en?"

Michèle Sinner
An der Mobilitéitskommissioun vun der Chamber gouf et um Donneschdeg de Moien och e bësse Polemik ëm de geplangten Arrêt beim Shopping- a Büroskomplex GridX.
Update: 04.06.2026 17:12
D'Mobilitéitsministesch Yuriko Backes an der Mobilitéitskommissioun vun der Chamber
D'Mobilitéitsministesch Yuriko Backes an der Mobilitéitskommissioun vun der Chamber
© ChD

Séieren Tram an de Süden - Reportage Michèle Sinner

Polemik, well de séieren Tram, dee laanscht d’Escher Autobunn vum Stade de Luxembourg aus a Richtung Süde geet, am Verglach mat den Ufankspläng elo zweemol iwwer d’A4 d’Säit wiesselt, eemol zu Leideleng an eemol zu Steebrécken fir an der Aktivitéitszon, respektiv beim Shopping-Center GridX ze halen. Déi Brécke wäerten de Projet méi deier maachen. Och wa manner Bauland fir d’Arrête muss kaaft ginn, rechent d’Yuriko Backes mat 100 bis 120 Milliounen Zousazkäschten am Verglach mam Virgänger-Projet vun 800 Milliounen Euro. Dofir gouf et an der Sitzung Kritik vum Piraten-Deputéierte Marc Goergen. D’Yuriko Backes huet gekontert, d’Demande fir d’Arrêten ze verleeën, kéim eendeiteg vun de Buergermeeschtere vun de concernéierte Gemengen:

"Fir op déi aner Säit ze fueren, mécht einfach kee Sënn. An ech war a kenger Reunioun oder am Bett mat Leit vu GridX, wann der mer sou eppes wëllt ënnerstellen. Dat entsprécht kenger Realitéit. Wat mer hei maachen, ass, datt deen Tram bei d’Leit geet, bei d’Besoine geet, do wou d’Leit schaffen, do wou se iessen a wou se owes eraus ginn."

De Projet géing doduerch verbessert ginn, esou d’Ministerin. De Marc Goergen mengt trotzdeem, hie géing gesinn, wien am meeschte profitéiert:

"An dat ass ebe GridX. Hie kritt säin eegenen Arrêt dohin, a falls dat esou gewënscht wär, sinn ech eben der Meenung, datt hien och eppes dovu soll bezuelen. Ob en elo d’Hallschent bezilt oder ganz, dat ass eng Diskussioun, déi een ebe muss féieren."

Hien ass an dësem Fall den Entrepreneur Giorgetti. Ma nieft de Piraten huet och d’LSAP sech gefrot, ob den Tram no allen Ännerungen iwwerhaapt nach méi séier ass, wéi beispillsweis den Zuch vun Esch. D’Claire Delcourt freet dowéinst:

"Wäerten dann tatsächlech esou vill Leit den Tram huelen, wann en herno am Endeffekt bal nämmlecht laang brauch a wat fir eng Repercussiounen dat herno och op de Verkéier huet, ob wierklech da méi Autoe stoe gelooss ginn?"

De Meris Sehovic vun déi Gréng mécht sech manner Suergen, wéi séier den Tram herno ass, mee bedauert, datt d’Ubannung vu Leideleng duerch d’Ännerungen ëm ee bis zwee Joer no hanne réckelt, well den Tram elo bis Féiz op der ganzer Stréck eréischt ab 2031 rullt. Dono soll jo ausgebaut gi bis op Bieles.

"Wir werden diese Abschnitte 2032 bis Metzeschmelz in Betrieb nehmen und 2025 bis Belvaux-Mairie, so wie das immer vorgesehen war", seet dozou den Direkter vu Luxtram Helge Dorstewitz. Do gesäit de Meris Sehovic awer nach en Hick:

"Do ass problematesch, datt mer vun dëser Regierung just d’Finanzéierung wäerte garantéiert kréien, fir bis op Féiz ze fueren an de ganze Recht vun deem Projet weider wäert ënner Finanzéierungsvirbehalt stoen an dës Regierung gesot huet, datt se do keng Responsabilitéit wëll iwwer huelen."

D’Yuriko Backes sot dozou, et misst een d’Saachen der Rei no maachen.

Am meeschte gelies
Famill a Frënn temoignéieren no déidlechem Autosaccident
"De Kevin war en häerzensgudde Kärel"
Video
Audio
Futtball: Frëndschaftslännermatch
Lëtzebuerg muss sech no couragéiertem Optrëtt 0:1 géint Italien geschloe ginn
Video
Fotoen
27
Tëscht Bruch a Sëll
Auto rennt op der N8 géint Bam, Strooss war zum Deel blockéiert
Fotoen
President vun der Klammfederatioun
"De mënschleche Feeler kann een ni honnertprozenteg ausschléissen"
Bilan nom zweeten Dag vun der Tripartite
Enner loosse sech schwéier beieneebréngen, weider Gespréicher en Donneschdeg
Video
20
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Touristen op der Belscher Plage, och eng Rei Hoteller an der Belsch an Holland si vum aktuellen Datebreach si betraff.
RTL-Opruff wéinst Date-Klau
Een Affer wollt Vakanz bezuelen, ma ass op Krimineller eragefall
No déidlechem Accident zu Zolwer
Diskussioun iwwert méi Sécherheet am Klammsport lancéiert
Video
Fotoen
Reprochen un d'Regierung
Oppositioun fuerdert, nach net iwwer Gesetzestexter fir europäesche Migratiounspakt ofzestëmmen
3
Livestream no 18 Auer
Pressekonferenz mam Luc Frieden no Tripartite-Reunioun
Video
Fotoen
Iesel uerg blesséiert
Police sicht no Fall vun Déierequälerei zu Buddeler no Zeien
Nationale Joresbilan
Méi wéi 50.000 Leit hunn zejoert vu Croix-Rouge-Servicer profitéiert
Audio
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.