Bei Krankheete wéi Kriibs, Parkinson an Immunkrankheete gëtt ëmmer méi kloer, dass den Traitement personaliséiert muss sinn. D'Medizin weess elo, datt zwee Patiente mat der selwechter Diagnos ganz ënnerschiddlech op déi selwecht Therapie reagéiere kënnen, wat personaliséiert Approche méi wichteg mécht wéi jee.
Fir dat ze erméiglechen, spillen d'Patienten eng Schlësselroll.
Andeems se biologesch Prouwe fir Fuerschungsprojete spenden - wéi Blutt, Urin, Spaut oder Tumorgeweebe - droe si zu der Entwécklung vu méi effektive Behandlungen an Zukunft bäi.
"Oft ass et esou, dass den eenzele Patient, deen an d'Studien ageschloss gëtt, grad well mer hei an der translationnelle Recherche sinn, — also an der Recherche, wou mer d’Material vum Patient huelen, dat dann am Labo analyséieren, — ass et dacks esou, dass de Patient net direkt vum Projet profitéiert, mee en dréit derzou bäi, dass mer eng Krankheet besser verstinn an dass mer déi Krankheet schlussendlech och besser kënne behandelen”, erkläert den Dr Marc Berna, Generaldirekter vun den Hôpitaux Robert Schuman.
Wat geschitt mat enger Prouf, nodeems se geholl gouf?
Prouwen, déi fir d'Fuerschung gesammelt ginn, ginn un d’IBBL (Integrated Biobank of Luxembourg), zu Diddeleng geschéckt. All Prouf gëtt just duerch e Code identifizéiert, sou datt d'Anonymitéit vum Patient garantéiert ass. Bei der Arrivée ginn d'Prouwe virsiichteg virbereet fir déi héchstméiglech Qualitéit ze garantéieren, wat essenziell fir zouverlässeg wëssenschaftlech Resultater ass. Eng falsch Behandlung oder Lagerung kann d'Fuerschungsresultater a Gefor bréngen.
"Pour améliorer la vie des patients, il faut obtenir de bons résultats, et pour cela, il faut faire de la bonne science. Et la bonne science commence avec un matériel fiable. Nous savons que ces échantillons sont irréprochables", seet d'Claire Barbieux, Direktesch vun der IBBL.
Aktuell späichert d'IBBL ongeféier 2,2 Millioune Prouwen, déi Deel vun ongeféier 80 Fuerschungsprojete sinn, vun deenen deen eelsten zënter 15 Joer leeft. D'Prouwe kënnen esou laang wéi néideg gelagert ginn, ofhängeg vun der Dauer vum Fuerschungsprojet. Nëmmen autoriséiert Fuerscher, déi un dëse Projete bedeelegt sinn, hunn Zougang.
Wéi d'Biobank Therapië verbessere kann
Am Luxembourg Institute of Health leet den Dr. Yong-Jun Kwon e Fuerschungsprojet iwwer personaliséiert Kriibsbehandlung. Mat Tumorgeweebe, dat vu Patiente gespent an an der Biobank gelagert gëtt, kreéieren hien a säin Team 3D-Mini-Versioune vun Tumoren, bekannt als "Organoiden". Dës Modeller replikéieren de Kriibs vun engem Patient an erlaben et de Fuerscher ze testen, wéi eng Behandlung am Beschten fir dee jeeweilege Patient gëeegent ass.
"An der Chemotherapie gëtt et zum Beispill vill méiglech Behandlungsoptiounen, awer haut wësse mir nach ëmmer net, wéi eng fir e spezifesche Patient am Beschten ass. An Zukunft hoffe mir, datt mir dat wësse kënnen.", seet den Dr. Kwon.
Fir de Fuerscher läit d'Stäerkt vu senger Aarbecht an der Zesummenaarbecht vun alle Bedeelegten. "Wat fir mech besonnesch spannend ass, ass datt hei zu Lëtzebuerg jidderee zesumme schafft - Medezinner, Fuerscher, d'Biobank, d’Datewëssenschaftler, d’Laboratoirestechnologen... Ech gleewen, datt dëst d'Zukunft vun der Medezin ass."