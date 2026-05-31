Um 20:14 Auer e Samschdeg sinn zu Lampech an der Rue Centrale en Auto an e Moto anenee gerannt. Eng Persoun gouf blesséiert, op der Plaz waren d'CGDIS-Ekippe vu Monnerech an Esch.
Zu Rolleng ass um 1:29 Auer e Sonndeg en Automobilist an e geparkten Auto gerannt, dat an der Rue de Luxembourg. Blesséiert gouf heibäi keen, ma d'Ekippe vu Miersch an aus der Nordstad goufen trotzdeem op d'Plaz geruff.
Zu Bäreldeng, Eech an zu Waasserbëlleg goufen et um Samschdeg dann och nach kleng Bränn, allerdéngs gouf hei keng Persoun blesséiert.