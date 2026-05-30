RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Ausmooss nach net bekanntHoresca warnt viru Phishing-Campagne géint Hotelclienten

RTL Lëtzebuerg
D'Horesca warnt virun enger Phishing-Campagne, bei där Onéierlecher sech als Hotel-Mataarbechter ausginn an esou versichen, u Kreditkaarten-Donnéeë vu Gäscht ze kommen.
Update: 30.05.2026 14:36
E puer Cliente wiere per WhatsApp kontaktéiert ginn, deelweis iwwer international Telefonsnummeren, anerer hätten Noriichten direkt iwwer de Messagerie-System vu Booking.com kritt.
© Canva / Jacob Lund

D'Horesca warnt viru méigleche Phishing-Versich, déi sech géint Cliente vu verschiddenen Hoteller riichten. Betraff wieren no de bis elo virleienden Informatioune virun allem Gäscht, déi eng Reservatioun gemaach haten an duerno vun Onéierleche kontaktéiert goufen.

Aussoe vun der Federatioun no géifen d'Täter sech dobäi als Hotel-Mataarbechter ausginn a Clienten dozou opfuerderen, hir Kreditkaarten-Donnéeën ze aktualiséieren oder ze confirméieren, fir d'Reservatioun ofzeschléissen oder ze garantéieren.

Verschidde vun de Betraffenen hätten no der Iwwermëttlung vun dësen Donnéeë festgestallt, datt onerlaabt Sue vun hire Konten ofgebucht goufen.

D'Signalementer géifen Hoteller betreffen, déi mam "Channel manager" oder mat bestëmmte Léisunge vum Grupp "Lighthouse" schaffen. En direkten techneschen Zesummenhang kéint den Ament net mat Sécherheet nogewise ginn.

Wéinst der Heefegkeet vun de gemellte Fäll wëll d'Horesca de Secteur awer sensibiliséieren.

Den Informatioune vun der Organisatioun no géifen déi Onéierlech ënnerschiddlech Kommunikatiounsweeër notzen. E puer Cliente wiere per WhatsApp kontaktéiert ginn, deelweis iwwer international Telefonsnummeren. Anerer hätten Noriichten direkt iwwer de Messagerie-System vu Booking.com kritt. Dat kéint den Androck ginn, datt d'Noriicht effektiv vum concernéierten Hotel kënnt.

Beispiller vu Phishing-Tentativen.
© HORESCA

D'Horesca rifft all Clienten dozou op, besonnesch virsiichteg ze sinn, wa si eng Demande kréien, fir ze bezuelen oder fir Bankdaten ze aktualiséieren. Am Zweiwelsfall soll de concernéierten Hotel direkt iwwer seng offiziell Kontaktdonnéeë kontaktéiert ginn.

Gläichzäiteg fuerdert d'Federatioun all concernéiert Hoteller op, sech séier bei der HORESCA ze mellen, fir d'Informatiounen ze zentraliséieren an d'Ausmooss vum Phenomeen besser kënnen anzeschätzen. Etablissementer, déi scho betraff sinn, sollen d'Fäll och beim Computer Incident Response Center Luxembourg (CIRCL) mellen.

No enger éischter Kontaktopnam mat Lighthouse hätt d'Entreprise séier op d'Problemer reagéiert an Erklärunge geliwwert. D'Horesca huet an deem Kontext ënnerstrach, datt eng séier preventiv Kommunikatioun un all Clientë wichteg wier, fir d'Opmierksamkeet vis-à-vis vun der aktueller Phishing-Campagne ze stäerken.

Hei geet et bei de Communiqué vun der Horesca.

Am meeschte gelies
Coupe de Luxembourg
Den FC Déifferdeng 03 kréint sech fir déi siwente Kéier zum Coupegewënner
Video
Fotoen
8
Police deelt mat
Accident zu Hollerech, véier Gefierer am Coup
Genossenschaft Prolek sicht zesummen eng nei Molkerei
“Mir wëllen no vir kucken”
Video
Fotoen
Beléifte Kannersnacks an der Kritik
Greenpeace fënnt Mikroplastik a sougenannte "Quetschies"
Video
Fotoen
8
Bankrott-Erklärung?
Kaffiszëmmeren – Ministèrë wëssen net vill a verweisen op Gemengen
18
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Am Garer Quartier
Zwee Männer hale presuméierten Déif um Buedem fest
Schroen Accident viru genee 50 Joer
Am Pafendall sinn 1976 dräi Leit bei enger Explosioun ëm d'Liewe komm
Audio
Fotoen
6
Samu op der Plaz
Kand zu Nidderkuer vun Auto ugestouss a blesséiert
Vu lénks no riets: de Filmproduzent Jani Thiltges, d'Schauspillerin Magaly Teixeira an den Direkter vum Filmfong Guy Daleiden an der Emissioun Background den 30. Mee 2026.
Background am Gespréich (30. Mee)
Lëtzebuerger Filmsecteur am Wandel
Video
Audio
2
Ausbau vum Tram um Kierchbierg
Gréisser Aarbechten am Summer um Boulevard Adenauer
Video
Fotoen
Am Garer Quartier
Zwee Männer hale presuméierten Déif um Buedem fest
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.