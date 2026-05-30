RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Reserve ginn ze séier ofgebautFinanzinstitutioune warne viru Pëtrol-Enkpäss am Summer

RTL mat AFP
D'Gefor vu Pëtrol-Enkpäss am Summer klëmmt weider iwwerdeems den Internationale Wärungsfong, d'Weltbank an d'International Energieagence virun dem séieren Opbrauche vu weltwäite Reserve gewarnt hunn.
Update: 30.05.2026 08:43
Vertrieder vun de Finanzinstitutioune sinn der Meenung, dass ouni eng séier Normaliséierung am Iran-Krich Gefore fir d'ganz Weltwirtschaft kéinte bestoen.
© PATRICK PLEUL/dpa Picture-Alliance via AFP

Den Internationale Wärungsfong, d'Weltbank an d'International Energieagence warne viru Pëtrol-Enkpäss am Summer. De Moment géingen déi weltwäit Reserve mat enger Vitess ofgebaut ginn, wéi et se nach ni gouf, dat wéinst den Ausfäll vu Liwwerungen duerch d'Strooss vun Hormus, sou d'Organisatiounen.

Vertrieder sinn e Freideg zu Washington zesumme komm an hu weider gewarnt, dass ouni eng séier Normaliséierung vun den Transporter duerch déi wichteg Mieresstrooss Gefore fir d'ganz Weltwirtschaft kéinte bestoen.

D'USA féieren iwwerdeems weider Gespréicher mam Iran, fir eventuell op e provisorescht Ofkommes hin ze schaffen. Amerikaneschen Aussoen no géif dëst virgesinn, datt d'Strooss vun Hormus nees opgemaach gëtt an d'Schëffer ouni Taxe kënne passéieren.

Allerdéngs dementéiert d'iranesch Noriichtenagence Fars, datt esou eng Klausel an de Verhandlungen dra wier.

Duerch d'Strooss vun Hormus ginn ënner normalen Ëmstänn grouss Deeler vum weltwäiten Handel mat Pëtrol a Flësseggas transportéiert. Zënter dem Ufank vum Krich Enn Februar blockéiert den Iran dës wichteg Waasserstrooss gréisstendeels.

Zanter Enn Abrëll, esou Teheran, ginn Taxe gefrot, wann Tanker op eng sécher Manéier duerch d'Strooss fuere wëllen.

Am meeschte gelies
Police deelt mat
Accident zu Hollerech, véier Gefierer am Coup
Genossenschaft Prolek sicht zesummen eng nei Molkerei
“Mir wëllen no vir kucken”
Video
Fotoen
Coupe de Luxembourg
Den FC Déifferdeng 03 kréint sech fir déi siwente Kéier zum Coupegewënner
Video
Fotoen
6
FLF deelt mat
Kontrakt mam Nationaltrainer Jeff Strasser gëtt fréizäiteg verlängert
4
57. Editioun
Dëse Weekend ass nees d'Marche Internationale zu Dikrech
Fotoen
0
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Den Tower beim Terminal 1 um Fluchhafen zu München.
Däitsch Police confirméiert
Fluchhafen zu München no Drone-Meldung komplett zou
Den Edgar Morin bei sengem 100. Gebuertsdag am Juli 2021.
Famill confirméiert
Franséische Soziolog Edgar Morin am Alter vun 104 Joer gestuerwen
Numm muss vun der Fassad erof
Riichter decidéiert, datt Kennedy Center net nom Trump däerf ëmbenannt ginn
6
Een Dag nom Aschloe vun enger onbekannter Dron a Rumänien
NATO confirméiert
Dron, déi a Rumänien ageschloen ass, koum aus Russland
2
Ein Dreivierteljahr nach dem tödlichen Standseilbahn-Unglück in Lissabon haben die Ermittler weitere Durchsuchungen in Portugal vorgenommen.
16 Leit si gestuerwen
Weider Perquisitiounen am Kader vum déidleche Standseelbunn-Accident zu Lissabon
Von der Leyen
D'EU deblockéiert iwwer 16 Milliarden Euro un EU-Gelder fir Ungarn
3
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.