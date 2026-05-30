RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Am Garer QuartierZwee Männer hale presuméierten Déif um Buedem fest

RTL Lëtzebuerg
D'Police mellt eng sëlleg Asätz um Freideg, ënnert anerem wéinst Brigangen am Garer Quartier, déi konnte festgeholl ginn.
Update: 30.05.2026 11:41
© Laurent Weber

D'Police gouf e Freideg de Mëtteg an d'Rue de Strasbourg am Garer Quartier geruff, well et zu enger Ausernanersetzung koum. Wéi d'Beamten op der Plaz ukoumen, hunn zwee Männer e weidere Mann um Buedem festgehalen.

Bei dësem soll et sech éischten Informatiounen no ëm e presuméierten Déif handelen, dee kuerz virdrun an engem Sportsgeschäft an der Géigend geklaut soll hunn. De Mann huet sech bei der Police net kooperativ gewisen.

De Parquet huet, nodeems de Mann vun engem Dokter ënnersicht gouf, seng Festnam ordonéiert. De presuméierten Déif gouf e Samschdeg de Moie vun engem Untersuchungsriichter gehéiert.

Géint 14.30 Auer gouf der Police gemellt, dass et an enger Apdikt, och am Garer Quartier, ee méiglechen Déifstall gouf. E Sécherheetsbeamte vun engem Buttek direkt nieft der Apdikt huet der Police matgedeelt, dass déi selwecht Persoun och bei him duerch verdächtegt Verhalen opgefall wier.

Hie konnt de Verdächtege festhalen, bis d'Police ukomm ass, an huet hien dono un d'Beamten iwwerreecht. D'Police huet d'Persoun fir weider Ermëttlunge mat op de Büro geholl.

Zu Esch war d'Police iwwerdeems am Asaz, well eng Persoun sech net un eng Wegweisung gehalen hat. De Mann wier schonn net méi op der Plaz gewiescht wéi d'Police komm ass.

Kuerz drop hätten d'Beamten hien awer staark alkoholiséiert ugetraff. Op Uerder vum Parquet gouf de Mann festgeholl a koum e Samschdeg de Moie virun den Untersuchungsriichter.

Motorradsaccident um Freideg

D'Police gëtt Detailer zu engem Accident mat engem schwéier Blesséierten zu Meecher e Freideg. Eng Grupp Motocycliste wier deemno géint 15:30 Auer ënnerwee gewiescht, wéi ee vun de Motocycliste wéi et schéngt ouni Friemawierkung d'Kontroll iwwer säi Gefier verluer huet a gefall ass.

Hie gouf dobäi schwéier blesséiert a vun de Rettungsdéngschter an dem Noutdokter op der Plaz vum Accident en Charge geholl an dunn an d'Spidol bruecht. Liewensgefor géing keng bestoen, heescht et weider vun der Police.

Am meeschte gelies
Police deelt mat
Accident zu Hollerech, véier Gefierer am Coup
Coupe de Luxembourg
Den FC Déifferdeng 03 kréint sech fir déi siwente Kéier zum Coupegewënner
Video
Fotoen
8
Genossenschaft Prolek sicht zesummen eng nei Molkerei
“Mir wëllen no vir kucken”
Video
Fotoen
FLF deelt mat
Kontrakt mam Nationaltrainer Jeff Strasser gëtt fréizäiteg verlängert
4
57. Editioun
Dëse Weekend ass nees d'Marche Internationale zu Dikrech
Fotoen
0
Weider News
Schroen Accident viru genee 50 Joer
Am Pafendall sinn 1976 dräi Leit bei enger Explosioun ëm d'Liewe komm
Audio
Fotoen
6
Samu op der Plaz
Kand zu Nidderkuer vun Auto ugestouss a blesséiert
Vu lénks no riets: de Filmproduzent Jani Thiltges, d'Schauspillerin Magaly Teixeira an den Direkter vum Filmfong Guy Daleiden an der Emissioun Background den 30. Mee 2026.
Background am Gespréich (30. Mee)
Lëtzebuerger Filmsecteur am Wandel
1
Beléifte Kannersnacks an der Kritik
Greenpeace fënnt Mikroplastik a sougenannte "Quetschies"
Video
Fotoen
8
Ausbau vum Tram um Kierchbierg
Gréisser Aarbechten am Summer um Boulevard Adenauer
Video
Fotoen
De CGDIS mellt
Damp, Feier, 4 Blesséierter a 5 Accidenter um Freideg
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.