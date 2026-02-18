RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Onseriéis OfferenPolice warnt viru falschen Handwierker

RTL Lëtzebuerg
Si kommen op d'Hausdier schellen oder maache mat Flyeren a Prospekter Reklamm fir Botzaarbechte baussent dem Haus.
Update: 18.02.2026 17:01

D’Police warnt viru falschen Handwierker. Zu Lëtzebuerg sollen ëmmer méi Persounen, respektiv Firmen, ënnerwee sinn, déi Handwierksaarbechten ubidden an dobäi en onseriöt Verhalen opweisen. Et géif Kontakt mat de Leit opgeholl ginn, andeems déi Onéierlech net ugekënnegt bei engem virun der Dier stinn, respektiv och mat Hëllef vu Flyeren a Prospekter.

D’Offere géife virun allem Opträg am Beräich vu Botzaarbechten am Bausseberäich, wéi dem Botze vu Fassaden oder Afaarte, betreffen. Awer och Sanéierunge vum Daach ginn hei ugebueden.

Fir dës onseriö Servicer ginn dann héich Präisser gefrot an d’Sue mussen deels virgestreckt ginn, dacks ginn d’Aarbechten awer guer net, oder just zum Deel, gemaach an d’Handwierker sinn dono guer net méi ze erreechen. Et besteet awer och de Verdacht, dass Clienten duerch onkloer Versprieche vu Leeschtungen, Zäitdrock an iwwerhéichte Fuerderungen dozou beweegt ginn, ze bezuelen.

D’Police gëtt der Populatioun eng Rei Recommandatioune mat op de Wee, fir net op dës Tricken eranzefalen. Ënner anerem soll op Offeren opgepasst ginn, déi net professionell wierken. D’Donnéeë vun der Firma sollen iwwerpréift ginn. Och en detailléierten Devis an eng Rechnung si wichteg. Virun allem gëtt geroden, keng héich Zomme Boergeld ze bezuelen.

Am Kader vun dësen dubiéisen Offeren, réit d’Police Follgendes:

Am meeschte gelies
Buergbrennen 2026
Wou gëtt wéini de Wanter verbrannt?
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Frankräich gewënnt Damme-Staffel am Biathlon, schlechten Dag fir d'Gwyneth Ten Raa
Video
15
Posch an Akafszenter geklaut
Wie kennt dëse Mann?
No Retarden an Annulatiounen um Sonndeg
Wat sinn d’Rechter vum Fluchpassagéier?
Video
9
Champions League
Real Madrid wënnt hëtzegen Allersmatch géint Benfica no méiglechem Fall vu Rassismus
Video
14
Weider News
Posch an Akafszenter geklaut
Wie kennt dëse Mann?
Am Garer Quartier
D'Police huet e presuméierten Dealer festgeholl
Millebaach
A Lokal agebrach a Keess geklaut, Täter a Bësch gepëtzt
Alerte jaune
Tëscht dräi a fënnef Zentimeter Schnéi am Norde gemellt
Ongewollte Leader
Overshoot Day: Lëtzebuerg ass ee schlechte Schüler
Video
21
Samu op der Plaz
E Cyclist gouf zu Esch vun engem Auto ugestouss
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.