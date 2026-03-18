RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

PolicebulletinPortmonni aus Auto geklaut, eng Rei Parfumsfläschen aus Buttek matgoe gelooss

RTL Lëtzebuerg
Am Laf vun en Dënschdeg hat d'Police et mat enger Rei Déif ze dinn.
Update: 18.03.2026 13:08
Zu Diddeleng krut d’Police am Nomëtteg en Abroch an e Gefier an d’Rue de la Paix gemellt. Hei huet en onbekannten Täter d’Gefier opgebrach an e Portmonni mat Boergeld geklaut.

Da gouf et nach eng Rei Déifställ aus Geschäfter: Och en Dënschdeg am Nomëtteg hat e Mann an engem Buttek an engem Akafszenter um Kierchbierg versicht, eng Rei Parfume matgoen ze loossen. Hie gouf vun enger Policepatrull gestallt, déi geklaute Parfume goufe saiséiert.

Am spéiden Nomëtteg dann en Déifstall aus engem Geschäft op der Areler Strooss zu Stroossen. Och dësen Déif hat eng Rei Artikele geklaut a gouf vu Polizisten erwëscht. Déi geklaute Géigestänn goufe saiséiert, wéi och eng Bankkaart.

Owes koum et dunn op der Place Guillaume an der Stad zu zwee Déifställ aus Butteker, Täter waren a béide Fäll e Mann an eng Fra. Si konnte kuerz noenee vun der Police ugehale ginn, och hei goufen déi geklaute Géigestänn saiséiert.

An alle Fäll gouf op Uerder vum Parquet Protokoll erstallt.

Am meeschte gelies
Trump attackéiert NATO
"Mir brauche kengem seng Hëllef"
54
Dramatesch Präisevolutioun op den Tankstellen
Wat kann ee selwer maachen, fir Sprit ze spueren?
Fotoen
Hondsstaffel vun der Police
D'Aarbecht hält doheem net op, "well den Hond ass Deel vun eiser Famill"
Video
Fotoen
4
Aggressiounen, Menacen a Beleidegungen
Déi meescht Iwwergrëffer am Ëffentlechen Transport geschéien am spéiden Nomëtteg
Fotoen
2
Institute for Advanced Studies reforméiert Conseil scientifique
Uni.lu annuléiert Fuerschungsgelder wéinst "Pressecouverture"
Audio
6
Weider News
Aktualitéitsstonn iwwert d'US-Sécherheetsstrategie
Wann d'Spuerkeess der Trump-Administratioun nogëtt
Deklaratioun vum Xavier Bettel
Lëtzebuerg wëll Entwécklungszesummenaarbecht trotz Erausfuerderunge weider stäerken
Audio
3
Eenzel Agrëffer ofgesot
Hôpitaux Robert Schuman mellen temporär IT-Stéierung um Mëttwochmoien
Personaliséiert Autosplacken zu Lëtzebuerg
Ëmmer méi Leit wëllen hir eege Kombinatioun
Video
Fotoen
4
Stater Geriicht
Geldstrof fir den Enrico Lunghi, 12 Méint Prisong mat integralem Sursis fir d'Catherine Gaeng
De Luc Belling an de Claude Meisch bei der Presentatioun vun "Extraklass".
"Extraklass"
Nei Plattform soll Enseignanten den Accès zu externen Offere vereinfachen
Audio
Fotoen
1
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.