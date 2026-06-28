No respektiv mat der Hëtzt klëmmt de Risiko vun Dimmeren an doduerch kéint et an den nächste Stonne lokal ongemittlech ginn. D'Cellule d’évaluation des risques intempéries et inondations - an där den Haut Commissariat a la Protection Nationale, Meteolux, d'Santé, de CGDIS a vill anerer vertruede sinn - mécht den Appell u jiddereen, fir e Sonndeg den Owend an an der Nuecht op e Méindeg opzepassen.
Well bis e Méindeg ass mat zolitte Wiederen ze rechnen, och Wandstéiss, vill Reen a Blëtz. D'CERI réit de Leit, präventiv Mesuren z'ergräifen:
Et gëllt virsiichteg ze sinn.